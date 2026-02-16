Nuovi voli Trieste-Genova con “Aeridea”

FVG – Ci sarà anche Trieste fra le destinazioni della nuova compagnia aerea AirIdea che sarà operativa dalla primavera. Con base opeartiva a Genova, AirIdea collegherà il capoluogo giuliano con quattro voli al giorno da e per Genova.

La compagnia aerea è un nuova realtà nell’aviazione commerciale italiana che colma un gap strutturale nel trasporto aereo nazionale. Opererà da Genova, il secondo porto europeo, con hub dedicato presso l’Aeroporto Cristoforo Colombo, collegando le principali città del Nord Ovest e Nord Est con voli diretti quotidiani. Il modello di business risolve i problemi che auto e treno lasciano aperti: traffico, ritardi, inefficienza, offrendo un servizio efficiente, puntuale e competitivo di medio raggio e massimo comfort.

I voli avranno queste destinazioni: Genova, Albenga, Milano, Trieste, Venezia, Bologna, Rimini, Aosta ,Cuneo, Ajaccio, Olbia e Oristano. Ad operare saranno dei moderni bimotori turboelica Bae British Aerospace Jetsream 32 per 18 passeggeri che possono operare anche da piste corte per brevi distanze.1Il network inaugurale prevede collegamenti quotidiani da Genova verso Milano, Venezia, Bologna, Aosta e Trieste, per un totale di circa dieci tratte giornaliere a partire da maggio 2026.

Si partirà con il volo Genova-Trieste che avrà quattro frequenze al giorno. Dopo il consolidamento della base ligure nella primavera 2026, Airidea prevede l’apertura di almeno altri due hub nel Centro e nel Sud Italia. A regime, le tre basi saranno interconnesse, dando vita a una rete capillare di collegamenti regionali in grado di migliorare l’accessibilità di aree oggi penalizzate. Il Trieste-Genova era già stato operativo con Aligiulia negli anni ’80 con un Nord 262 turboelica.

Al.Rin.