Opa CA FriulAdria, nella prima settimana adesioni oltre il 23%

FVG – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (l’“Emittente”) annunciata al mercato in data 16 giugno 2021 da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“Offerente” e, nel complesso, l’“Offerta”), l’Offerente ricorda che, come indicato nel documento d’Offerta e nel comunicato stampa diffuso il 6 agosto u.s., il periodo di adesione all’Offerta ha avuto inizio il 9 agosto 2021 e terminerà il 10 settembre 2021 (estremi inclusi) (il “Periodo di Adesione”) (salvo proroghe) e la data di pagamento della componente “immediata” del corrispettivo dell’Offerta avverrà il 15 settembre 2021 (salvo proroghe).

Nella prima settimana le adesione all”opa hanno superato il 23%.

L’Offerente ricorda altresì che durante il Periodo di Adesione i titolari delle azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta potranno aderire all’Offerta ai termini e alle condizioni indicate nel documento d’Offerta pubblicato e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

– la sede sociale dell’Offerente, in Parma, via Università n. 1;

– la sede sociale dell’Emittente, in Pordenone, piazza XX Settembre n. 2; e

– il sito internet dell’Offerente e dell’Emittente all’indirizzo https://opacafriuladria.credit-

agricole.it/documenti