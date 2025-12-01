Ordine Giornalisti Fvg, bloccare delegittimazione categoria

FVG – “L’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia aggiunge la sua voce alla protesta del Consiglio nazionale, alla luce dei recenti episodi di intolleranza, quando non addirittura di violenza nei confronti dei giornalisti. L’irruzione negli uffici de La Stampa, unita ad alcuni commenti inaccettabili, ci invitano a tenere alta l’attenzione per bloccare il tentativo di delegittimazione dell’intera categoria, attivo da tempo.

L’unica risposta possibile è quella di continuare nel proprio lavoro con la schiena dritta e la certezza di farlo al meglio, nel rispetto, in primis, dei lettori e di chi crede ancora nella libera informazione”.

Lo scrive in una nota l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.