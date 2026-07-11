Overtourism, foresta del Cansiglio con il ticket

VENETO – La foresta del Cansiglio, antico “Bosco da reme” della Serenissima — così chiamato perché la Repubblica di Venezia vi coltivava il legname per i remi della sua flotta — si avvia verso l’introduzione di un biglietto d’ingresso per regolare i flussi turistici e finanziare la manutenzione delle aree.

Lo scrivono i quotidiani del gruppo Nem oggi in edicola.

L’iniziativa si affianca ad altri siti veneti già dotati di sistemi analoghi, come Venezia e le Tre Cime di Lavaredo.

“Per godere al meglio le Dolomiti, almeno i siti più iconici, è giusto che si paghi un obolo: per provvedere alla loro tutela, attraverso specifici servizi, oltre che per evitare l’overtourism”, ha detto Federico Caner, direttore generale di Veneto Agricoltura, che ieri ha partecipato alla festa del patrono dei Forestali, San Giovanni Gualberto.

Secondo i sindaci del territorio ci sono domeniche d’agosto in cui sull’altopiano si contano fino a 10mila auto, con i parcheggi esauriti già prima delle 8:30 e le macchine parcheggiate sul bordo strada. “I sindaci hanno ragione: introduciamo un biglietto d’accesso che dà diritto a un posto macchina autorizzato, con relativi servizi”, ha aggiunto Caner, citando come modello il sistema di prenotazione delle Tre Cime ad Auronzo, che registra un milione di visualizzazioni del portale da aprile e 700 auto prenotate al giorno.