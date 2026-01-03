1.4 C
Pordenone
sabato , 3 Gennaio 2026
Palmanova Designer Village: dal 3 gennaio arrivano i saldi

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AIELLO DEL FRIULI (UD) – Tutto pronto per i saldi invernali a Palmanova Designer Village, anche per i più mattinieri grazie all’apertura anticipata nei weekend e nei giorni festivi.

Da sabato 3 a martedì 6 gennaio, infatti, il Village aprirà alle 9 invece che alle 10, mantendo lo stesso orario speciale anche per il weekend successivo del 10 e 11 gennaio: occasione perfetta per fare colazione, bere un caffè e poi dedicarsi allo shopping con calma.

Dopo un anno da record sia in termini di fatturato sia di visitatori, Palmanova Designer Village attende migliaia di visitatori che potranno approfittare degli sconti praticati fino al 70% sul prezzo outlet in oltre 90 negozi dedicati ai marchi più contemporanei di abbigliamento, sport, accessori, cosmetica, casa e numerosi bar e ristoranti, tra cui l’Antica Pizzeria da Michele che ha recentemente inaugurato, portando l’autentica tradizione napoletana della pizza al Village.

Palmanova Deisgner Village conferma la sempre crescente attrattività grazie all’offerta commerciale in costante rinnovo con tante opportunità d’acquisto di qualità, in un ambiente confortevole, curato e ricco di servizi: è riconosicuto come una vera e propria destinazione.

