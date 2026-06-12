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Palmanova Designer Village, il 12 iniziano gli AperiVillage

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AUELLO DEL FRIULI – Palmanova Designer Village annuncia il lancio di AperiVillage, il nuovo format di aperitivi all’aperto pensato per celebrare l’arrivo dell’estate con un’atmosfera informale, colorata e accompagnata dalla musica.

A partire da venerdì 12 giugno, la Piazza A del Village si trasformerà per quattro serate in uno spazio conviviale dove shopping, food e intrattenimento si fondono in modo naturale. Le date in calendario sono venerdì 12, 19 e 26 giugno e infine sabato 4 luglio, dalle 17 alle 21.

Protagonista della parte musicale sarà Radio Piterpan, partner ufficiale di AperiVillage: la radio accompagnerà ogni appuntamento con animazione e un DJ diverso per ciascuna serata, garantendo un’identità sonora sempre nuova e coinvolgente.
A completare l’esperienza, tre chioschi con hot dog, patatine, granite e cocktail, affiancati dalle proposte di ristorazione già presenti all’interno del Village.

AperiVillage è pensato per chi vuole vivere Palmanova Designer Village in un modo diverso: tra un acquisto e l’altro, oppure semplicemente per godersi un aperitivo estivo tra amici e famiglia in un contesto speciale.

Durante la serata del 19 giugno, saranno svelati in anteprima e in modo inedito i nomi degli artisti protagonisti della Village Vibes, le tanto attese notti estive di Palmanova Designer Village con concerti dal vivo e negozi aperti fino a tardi.

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