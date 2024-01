Pizze a 3 euro, il 17 gennaio, per il World Pizza Day

FVG – Simbolo dell’italianità nel mondo, apprezzata da tutti e

declinata in migliaia di modi: la pizza!

Si celebra il 17 gennaio la sua giornata mondiale, anche

nota come World Pizza Day.

La data di questa ricorrenza è riconducibile a Sant’Antonio

Abate, santo protettore di pizzaioli e fornai (e di tutte le

professioni associate al fuoco).

La pizza non è soltanto cibo o tradizione, racchiude molto di

più. È un rito settimanale, è una serata tra amici, è una

carezza dopo una lunga giornata, è una partita guardata dal

divano, è…tante altre cose.

Per l’occasione, tutte le pizzerie BonGustaio offriranno una

speciale promozione a tutti i clienti che vorranno godersi una

buona pizza, nella comodità di casa.

Sarà infatti possibile ordinare una qualsiasi* pizza del menù

per soli 3€, prezzo simbolico per permettere a tutti di gustare

la regina dei piatti italiani nella sua festa.

Viva la pizza!

*La promozione si applica esclusivamente alle pizze con impasto

classico e formato normale, ordinate e ritirate/consegnate entro le 19.30 del 17 gennaio 2024.

Chi è BonGustaio

Iniziata come una piccola attività familiare di gastronomia, BonGustaio è diventato presto un punto di riferimento per l’asporto e la consegna a domicilio di sfiziose pietanze.

Con sei punti vendita in provincia di Pordenone e uno in Veneto, ogni sera porta sulla tavola dei clienti ciò che sa fare meglio: pizze, panini, piadine, fritti, kebab e birre artigianali.

La missione di BonGustaio è rendere gioiose e gustose le serate di

famiglie e amici che scelgono di trascorrere del tempo insieme

godendosi la loro compagnia.

Sedi

FIUME VENETO

Viale della Repubblica, 68

AZZANO DECIMO

Via Trento, 52

BRUGNERA

Via Santissima Trinità, 52

FONTANAFREDDA

Via Camillo B. Conte di Cavour, 8

ROVEREDO IN PIANO

Via XX Settembre, 22/A

PORDENONE LOC. TORRE

Via Carnaro, 2

SAN STINO DI LIVENZA

Viale Trieste, 16