PnPensa, il criminologo Picozzi il 15 a Gorizia

FVG – PordenonePensa anche a Gorizia, domani alle 19:30 al teatro Kulturni Dom.

La serata, organizzata dal Circolo Eureka con il sostegno della Regione FVG e il patrocinio del Comune di Gorizia, ha come protagonista il criminologo Massimo Picozzi, amico di lunga data della rassegna, capace di raccontare criminal stories, noir e retroscena di grandi delitti con l’occhio del professionista e la bocca degli oratori più attraenti.

“Sbirri, storie di investigatori geniali” è il titolo dell’incontro, che si ispira al suo ultimo libro, nel quale racconta imprese, dilemmi, tormenti e sacrifici dei giustizieri attraverso epoche e paesi: lo sceriffo Wyatt Earp che insegue il bandito Billy the Kid, Elliott Ness che cattura Al Capone, l’inquisitore de Il Nome della Rosa Bernardo Gui e l’italiana Rosa Scafa, prima poliziotta della storia del paese. Picozzi narra, a sorpresa, alcune delle figure romanzesche dei “buoni”, i duelli tra i detective e i loro antagonisti, ripercorrendo lo sviluppo dei metodi di analisi di indizi e tracce.

Picozzi è una faccia nota della tv e voce conosciuta della radio ma, per chi non ne abbia mai sentito parlare, basti sapere che è chirurgo, psicoterapeuta, specializzato in psichiatria, criminologia clinica, psichiatria forense e sessuologia clinica.

Scrittore, divulgatore e personaggio televisivo, è Faculty Fellow in SDA Bocconi School of Management e docente del corso Executive “Negoziazione e Influenza” e dell’online program “Emozioni al Lavoro”.

Da dicembre 2020 è consulente presso l’Associazione Calcio Monza, dove si occupa della creazione di un’area di consulenza psicologica, del supporto allo staff tecnico per il miglioramento delle prestazioni dei singoli atleti e il miglioramento nella coesione del gruppo.

Ha all’attivo numerose collaborazioni con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e gli ordini professionali di Medici e Infermieri, realizzando progetti dedicati alle più efficaci tecniche di negoziazione e al riconoscimento dei segnali di potenziale pericolo.

Fino a gennaio 2020 è stato responsabile del Laboratorio in Comunicazione e Gestione dei Conflitti dell’Università IULM di Milano.

Su mandato di procure e tribunali, da anni si occupa della valutazione di situazioni estreme di aggressività e violenza.

Ingresso libero senza prenotazione. Libri disponibili in loco per il firma-copie.

Info su www.pnpensa.it