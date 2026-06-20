Pordenone Music Festival il 21 a Trieste con Farandola

TRIESTE – Domenica 21 giugno alle 17 la Sala Luttazzi al Magazzino 26 di Trieste ospiterà un raffinato appuntamento promosso dall’Associazione culturale Farandola di Pordenone dedicato alla musica da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretata dall’Accademia Strumentale Italiana, ensemble specializzato nell’esecuzione storicamente informata del repertorio barocco e classico.

Protagonisti della serata saranno tre musicisti di riconosciuto prestigio internazionale: Patrizia Marisaldi al clavicembalo, Davide Monti al violino e Alberto Rasi al violoncello.

Il programma offrirà al pubblico un percorso attraverso alcune delle più significative pagine cameristiche mozartiane composte tra Salisburgo, Mannheim e Parigi.

In programma, il Divertimento a 3 in si bemolle maggiore KV 254, la Sonata in mi minore KV 304 e la Sonata in do maggiore KV 296, opere che testimoniano l’evoluzione del trio con tastiera verso una forma di dialogo musicale sempre più ricca, equilibrata e raffinata.

Il concerto rappresenta anche un’occasione per riscoprire il clima culturale dell’Europa del secondo Settecento, quando il fenomeno del concerto pubblico iniziò a diffondersi oltre le corti aristocratiche, favorendo una nuova partecipazione sociale alla musica. In questo contesto nacque una vasta produzione cameristica destinata non soltanto ai professionisti, ma anche a un pubblico di appassionati e musicisti dilettanti.

Mozart contribuì in maniera decisiva a elevare artisticamente il trio con tastiera, superando il modello della semplice sonata con accompagnamento e costruendo un autentico dialogo tra gli strumenti.

Nelle opere proposte, clavicembalo, violino e violoncello condividono infatti un ruolo espressivo paritario, dando vita a una scrittura di straordinaria eleganza e invenzione melodica.

Il concerto si preannuncia come un appuntamento di grande fascino per gli appassionati di musica classica e per tutti coloro che desiderano riscoprire la modernità e la vitalità della musica di Mozart attraverso il suono autentico degli strumenti storici.