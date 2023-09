Poste italiane in campo per combattere il phishing

FVG – Phishing è un termine molto controverso che ultimamente ha fatto online vittime inconsapevoli che hanno ceduto a truffatori dati personali e finanziari.

Si tratta di un comportamento fraudolento online attraverso il quale malviventi, a scopo di lucro, cercano di ingannare le vittime, convincendole a inviare dati personali e finanziari, fingendosi un ente accreditato ed affidabile.

Molto spesso le truffe sono perfettamente organizzare e nelle mail o sms sono riportati fedelmente i loghi di banche, Poste e altri soggetti di cui la gente si fida.

Per contrastare questo genere di raggiri, ormai molto frequenti e veicolati attraverso e-mail e messaggi digitali, Poste Italiane e PostePay SPA fanno sapere che non chiedono mai e in nessun caso dati riservati via telefono, sms, mail o link e per nessuno scopo.

È facile cadere nella truffa, ma proprio per questo motivo bisogna stare all’erta.

Se si hanno dubbi conviene sempre rivolgersi al personale dell’ufficio postale che darà i chiarimenti del caso.

Le regole da osservare per non avere spiacevoli sorprese sono poche: quando si fa un acquisto e-commerce controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla; accertarsi che il l’inizio dell’indirizzo di posta elettronica corrisponda realmente con l’intestazione o l’oggetto della mail.

Cosa importantissima è non scaricare gli allegati o collegarsi ai link se non si ha l’assoluta certezza della loro autenticità.

È importante anche un’attività di segnalazione, in modo che i malintenzionati possano essere riconosciuti, ed eventualmente inseriti in lista nera.

Ricordarsi anche di eliminare definitivamente le mail sospette anche dalla posta indesiderata e dal cestino.

Per entrare nel sito ufficiale di Poste Italiane bisogna digitare direttamente nella banda degli indirizzi in alto: http://www.poste.it/

Utilizzare le App di Poste anche e soprattutto per usufruire del servizio gratuito di push-notification che avvisa in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte.

Inoltre, si può attivare il servizio gratuito di notifica tramite sms sul telefono cellulare per i pagamenti sui siti internet e su app.

Altro strumento utile da consultare è il foglio informativo sulla Trasparenza Bancaria del sito Poste.it.

L’obiettivo di Poste è sempre quello di tutelare gli utenti e promuovere la cultura della sicurezza, contribuendo, così, alla prevenzione dei fenomeni sempre più insidiosi di microcriminalità.

Emanuela De Domenico