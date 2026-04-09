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Poste italiane, in Fvg 240mila utenti per la nuova app

Nord Est
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – L’imponente transizione digitale di Poste è una realtà da record anche in Friuli-Venezia Giulia, dove sono circa 240 mila gli utenti che hanno usato l’app “P” nel 2025 pari al 20% dei residenti, prima app italiana utilizzata da 16 milioni di persone e che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del Gruppo. Gli utenti attivi giornalieri sono oltre 4 milioni in Italia.

Grazie all’app “P” è possibile prenotare il turno all’ufficio postale e velocizzare le operazioni allo sportello, amministrare il conto BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Con lo stesso applicativo è possibile, inoltre, gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche, sottoscrivere un contratto luce e gas con Poste Energia, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza. Basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte ai Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto.

Poste Italiane punta a consolidare il ruolo dell’app “P” come principale strumento commerciale basato sulla personalizzazione dell’esperienza cliente. L’obiettivo è incrementare le vendite digitali e sviluppare un ingaggio sempre più qualificato con la rete degli uffici postali di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, rafforzando l’integrazione tra canali digitali e presenza territoriale, nel pieno rispetto dei valori e della missione del Gruppo.

La forza dei numeri e l’uso intuitivo dell’app “P” confermano l’efficacia della strategia digitale del Gruppo che fa della sua piattaforma omnicanale di relazione e connessione il gate per dialogare con i cittadini. L’applicazione alimentata dall’intelligenza artificiale, infatti, consente di accedere in modo semplice e integrato a prodotti e servizi, offrendo un’esperienza digitale sempre più evoluta e personalizzata.

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