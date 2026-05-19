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“Azione”: Marco Salvador in pole position per la segreteria provinciale

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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

PORDENONE – Da consigliere comunale a possibile segreteraio provinciale di “Azione”. La carriera politica di Marco Salvador compie un salto di qualità in vista di ulteriori possibili sfide nel panorama regionale prossimo venturo.

Venerdì 22 maggio alle ore 18 nella ex tipografia Savio, a Pordenone, si terrà l’assemblea congressuale provinciale di “Azione” e qui Marco Salvador, leader della lista “La Civica Pordenone”, tenta la carta di salire alla segreteria provinciale del partito di Carlo Calenda. Salvador ha stilato sette pagine fitte fitte di un programma che presenterà alla assemblea. Nove i punti nel documento: capitale umano e giovani; sanità e welfare; infrastrutture e energia; casa e qualità della vita; cultura e turismo; parità di genere e lavoro; diritti civili e dignità della persona; enti locali e collaborazione territoriale; partecipazione e comunità politica.

La premessa per Salvador è nel “rafforzamento di ‘Azione’ nel territorio nell’ottica di un momento particolare di grandi trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche che stanno cambiando profondamente il modo di vivere”. Per Salvador è poi importante valorizzare la provincia di Pordenone “che possiede straordinarie risorse con un sistema manufatturiero forte, una rete di piccole e medie imprese, eccellenze nell’alta formazione, Its, università, poli tecnologici, associazionismo diffuso e una alta qualità della vita”.

Decine poi i punti che Salvador chiarisce nel suo documento che tende a “costruire una provincia più attrattiva e coesa e offire opportunità ai giovani, sostenere le famiglie, valorizzare il lavoro e accompagnare le trasformazioni economiche perchè possa diventare un laboratorio riformista senza compromessi”. Una programma che fa capire come Salvador non si fermerà agli scranni del consiglio comunale di Pordenone: elezioni provinciali e regionali sono, infatti, dietro l’angolo. Al.Rin.

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