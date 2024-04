Rally, Silvia Franchini (Mrc Sport) allo start del Trofeo Suzuki 2024

PORDENONE – La portacolori della MRC Sport Silvia Franchini é allo start di una nuova sfida. La pilota della scuderia friulana, guidata da Giacomo De Luca, quest’anno parteciperà al trofeo Suzuki, che la vedrà affrontare gare estremamente impegnative, ma anche di grande visibilità, dal momento che alcune di esse saranno le stesse del campionato Assoluto di rally 2024.

Un’auto tutta nuova, la Suzuki Swift 1.0 rstb di M-Sport, ed il supporto della concessionaria Tiesse Suzuki di Asti vedranno la campionessa abruzzese esordire sulle strade immerse nelle Langhe dell’Astigiano con una novità relativa anche per quanto riguarda il co-pilota.

Stavolta infatti sul sedile di destra nelle vesti di navigatore ci sarà Stefano Bruzzese, cosa inusuale nella carriera della driver, sempre affiancata da altre donne. “E’ una nuova avventura per entrambi – spiega Franchini – Stefano non ha mai dettato note ad una donna ed io non sono mai stata navigata da un uomo in un campionato. I presupposti comunque sono positivi, per questo non vedo l’ora di intraprendere questa nuova stagione sportiva. Sono circondata da persone piene di voglia ed entusiasmo, che mi fanno sentire parte di una vera e propria grande squadra e questo mi rende davvero felice”

“Lo Scansetese Rally Team formato da Silvia, Alessandro e Mirko e’ pronto a mettersi in gioco – ha concluso – Ringraziamo tutti i partners che hanno scelto di far parte di questo progetto, portando un po’ di Abruzzo in giro per l’Italia”.