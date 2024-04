Rally, Filippo Bravi (MRC Sport) all’Elba per l’esordio in IRC

BRUGNERA – Con la partecipazione alla 57esima edizione del Rallye Elba, in programma venerdí 26 e sabato 27 all’Isola d’Elba inizia la stagione agonistica di Filippo Bravi, talentuoso pilota della MRC Sport, la scuderia friulana (di Brugnera), che continua a sostenere numerosi driver italiani e stranieri di sicuro avvenire. Bravi si appresta ad affrontare un ulteriore, difficile ma stimolante step nella sua crescita sportiva. “Per me e il mio navigatore, Enrico Bertoldi, Hyundai Rally Team Friulmotor e Mrc Sporc la scelta dell’IRC per questo 2024 è una grande sfida – ha commentato – Affronteremo delle gare che, ad eccezione del Rally Valli della Carnia, non abbiamo mai fatto contro avversari di primo livello che, al contrario, in molti casi conoscono bene”.

“Dovremo essere bravi ad alzare il nostro livello e metterci in linea sin da subito. Il pacchetto auto e squadra è ovviamente di primo livello e sarà nostro compito sfruttarlo al meglio. Partiremo questa settimana dall’isola d’Elba, gara nuova ed anomala che necessiterà di approccio cerebrale, almeno all’inizio. Le gare saranno lunghe ed insidiose e l’obiettivo sarà quello di fare più punti possibili nelle uscite toscane per poi arrotondare la classifica in casa a fine anno. Il montepremi finale è molto significativo ed è chiaro che speriamo di arrivare più in alto possibile”.