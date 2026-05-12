“Re Sole” Bergamo raddoppia al campionato italiano moto d’acqua

OTRANTO – Il (Re Sole) di Pordenone Andrea Bergamo “raddoppia ” e allunga ad Otranto al Campionato Italiano moto d’acqua. Conquistati altri tre podi per il Pordenonese.

Gara piccante, con mare impegnativo, ha messo alla dura prova tecnica e la preparazione della moto.

“Nelle manche della prima giornata – racconta Andrea – viste le condizioni del mare molto impegnative, non ho spinto molto perché puntavo a mantenere, ma evidentemente ho chiuso troppo il gas perdendo qualche posizione”.

“In seconda giornata invece ho iniziato a caricare da subito recuperando posizioni in classifica generale, con sorpassi interessanti che hanno alimentato lo spettacolo per il pubblico. Manteniamo quindi la prima posizione in classifica generale del campionato Italiano puntando molto sulla terza tappa di Rimini che si terrà il dal 22 al 24 maggio”.

“1 minuto di silenzio – conclude Andrea – per il nostro amico pilota Gianky,mancato la scorsa settimana”.