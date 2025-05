Regione, Orsola Costanza nuova consigliera (FdI) al posto di Alessandro Basso

FVG – In apertura della seduta del Consiglio regionale, con relazione del massimo esponente dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin, e voto favorevole dell’Aula, è stata effettuata la procedura per la surroga del consigliere Alessandro Basso, dimessosi a seguito dell’elezione alla carica di sindaco del Comune di Pordenone: la nuova consigliera regionale di Fratelli d’Italia è Orsola Costanza.

La Giunta per le elezioni, come sottolineato da Bordin, ha individuato il candidato avente diritto alla surroga nella persona che, nella stessa lista circoscrizionale del consigliere uscente, “segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri”, ovvero risulti al primo posto tra i non eletti. Si tratta di Orsola Costanza, già consigliera comunale prima nella Lista Ciriani e ora in quella Basso, è avvocato civilista e penalista con specializzazione in diritto del lavoro, societario, amministrativo e, come si evince dal suo curriculum “attenta alle problematiche dei minori e delle donne conseguenti alla crisi della famiglia”.

“Un’emozione – ha commentato prima dell’avvio dei lavori la nuova consigliera FdI che ha poi prestato giuramento – come il primo giorno di scuola. Adesso vado a sedermi al mio banco. Dovrò mettermi al passo: mi sono attrezzata e organizzata per farlo, quindi rimbocchiamoci le maniche”.