Riaccendi la tua radio, a Nordest torna l’ “AM”

NORDEST – Riaccendi la tua radio per favore e sintonizzati sulle Onde Medie del tuo apparecchio: ci sono tante novità. Sì, perchè da qualche tempo, dopo lo stop delle trasmissioni Rai sulle frequenze AM (modulazione di ampiezza) sono sbarcate nuove emittenti radio, da Milano alla Sicilia, Nordest in primis.

Trasmettere in Am o onde medie comporta meno costi che passare ai sistemi Dab per le radio già in FM, consentendo loro di raggiungere zone molte più ampie con il loro segnale per migliaia di chilometri, specie nelle ore notturne quando la propagazione delle onde medie è migliore. Offrono un palisesto di qualità e trasmettono 24 ore su 24. Sono, per ricordare gli anni ’70, le nuove radio “libere”, anche se sottoposte a concessioni governative e limiti di legge. Ascoltarle porta alla memoria il ricco panorama delle radio libere: c’è freschezza, libertà di parola, palisensti musicali di qualità, notiziari e tanto altro.

In Veneto sono presenti ad oggi 11 stazioni radio: Radio Amica Veneta a Pegorara di Vigonza (Padova) sui 1017 Khz; Media Radio Veneta a Piove di Sacco (Padova) sui 1071 Khz; Viva Radio Network a Verona sui 1206 Khz; Radio Legendary a Piove di Sacco (Padova) sui 1233 e 1296 Khz; Radio Sinfonia a Piove di Sacco (Padova) sui 1396 Khz; Radio Eros a Monselice (Padova) sui 1494 Khz; Radio Garda a Verona sui 1552 Khz;Radio Kolbe a Vicenza sui 1566 Khz; Rtv Studio Radio a Treviso sui 1602 Khz. Il proprietario di Radio Amica Veneta, poi, ha tre trasmettitori per le onde medie ex Rai messi da poco in vendita per chi vuole aprire una radio. In Friuli Venezia Giulia l’unica radio attualmente in AM è Radio Diffusione Europea a Trieste che trasmette su 819 Khz, 1503 e anche 1584 Khz. Questa è una storica emittente, fra le prime in Italia sulle onde medie e offre un palinsesto di alta qualità con un ricco notiziario con attenzione a tutta la mitteleuropa. Storica radio in onde medie è Radio Capodistria, nella vicina Slovenia, sui 1170 Khz, una delle più seguite radio in Italia dagli anni ’70, considerata una fra le prime “radio libere” di quegli anni quando in Italia il monopolio delle trasmissioni radio era ad appannaggio della Rai.

Le emittenti radiofoniche italiane in onde medie sono radio che trasmettono sulle frequenze nella gamma Onde Medie (300- 3.000 kHz) programmi radiofonici tramite modulazione di ampiezza. Il vantaggio delle trasmissioni in OM è la capacità di penetrazione del segnale fin dentro gli immobili La banda delle onde medie è stata per decenni esclusiva della RAI per ragioni storiche. Quando i costi dell’elettronica sono scesi salto è stato verso emittenti FM, che richiedevano costi di esercizio inferiori. Oggi che è possibile irradiare in OM a costi realisticamente bassi, anche con impianti di poche centinaia di watt e antenne estremamente corte rispetto alla lunghezza d’onda, la banda diventa estremamente interessante. Al.Rin.