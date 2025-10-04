Sabato 4 e domenica 5 ottobre mostra MATTONCINI a Città Fiera

UDINE – Città Fiera si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’autunno: sabato 4 e domenica 5 ottobre, il centro commerciale di Martignacco ospiterà una nuova edizione della mostra dedicata ai celebri mattoncini LEGO®, organizzata in collaborazione con APS FVG Brick Team, associazione regionale di appassionati LEGO®.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà al primo piano del centro commerciale su una superficie di oltre 500 mq interamente allestita con opere, diorami e costruzioni realizzate dai migliori builder provenienti dall’Italia, dall’Austria e dalla Croazia. Un’occasione unica per appassionati di tutte le età per immergersi nel colorato e affascinante mondo LEGO®.

ORARI MOSTRA

* Sabato 4 ottobre: dalle 14.00 alle 19.00

* Domenica 5 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00