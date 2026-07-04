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Sabato 4 luglio iniziano i saldi con l’ultimo appuntamento Aperivillage

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AIELLO DEL FRIULI – Al via i saldi estivi a Palmanova Designer Village: da sabato 4 luglio scattano gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet in oltre 90 negozi dedicati ai marchi più contemporanei di abbigliamento, sport, accessori, cosmetica e casa.

Un appuntamento atteso dai clienti italiani e dai tantissimi visitatori stranieri che ogni stagione scelgono il Village per gli acquisti di qualità. La stessa giornata coincide con l’ultima serata di AperiVillage, il format di aperitivi all’aperto che da metà giugno ha animato la Piazza del Village con drink, food corner e musica.

Per l’occasione i negozi saranno aperti dalle 10 alle 22, mentre l’area food estenderà l’orario fino alle 23 (Dall’Ava IE Bakery Caffetteria e La Piadineria chiuderanno alle 22.30)

Protagonista della parte musicale sarà sempre Radio Piterpan, partner ufficiale di AperiVillage: la radio accompagnerà anche la prima serata di saldi con animazione e il DJ set.

Il pubblico potrà quindi approfittare del primo weekend di saldi e allo stesso tempo passare una serata in compagnia tra i chioschi con hot dog, patatine, granite e cocktail e le proposte di ristorazione del Village.

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