Scommesse sicure: come funziona?

Ogni scommettitore avrà probabilmente sentito parlare almeno una volta di surebet, ma non tutti ne conoscono tutte le peculiarità. Oggi cercheremo di considerare più in dettaglio questo metodo di scommessa.

Cos’è una surebet?

La surebet di un allibratore è una situazione di arbitraggio nello sport, la cui esistenza consente di rimanere in vincita ogni volta che si piazzano scommesse. Potreste chiedervi: com’è possibile? In realtà, non è così difficile come potrebbe sembrare a prima vista! Per non addentrarci nella teoria, proponiamo di considerare le surebet su un esempio concreto.

Immaginiamo che nella partita Chelsea vs Arsenal un allibratore offra le quote di 2.0 sul totale dei gol segnati inferiori a 3.5 (TI 3.5), e un altro – 3.5 sul totale dei gol segnati superiori a 3.5 (TS 3.5). Abbiamo 500 € da scommettere, che distribuiamo come segue: 300 € di scommessa su TI 2.5 e 200 € su TS 2.5. Ora calcoliamo:

TI 2.5 – 300 € * 2 = 600 €

TS 2.5 – 200 € * 3,5 = 700 €.

Come puoi vedere, il tuo reddito sarà di 100-200 € per qualsiasi risultato della partita.

Dove cercare le surebet?

Attualmente, ci sono due modi per cercare situazioni di arbitraggio (surebet):

Ricerca indipendente.

Ricerca con l’aiuto software di arbitraggio speciali, ad esempio BetBurger. Al momento è giustamente considerato uno dei migliori scanner di surebet!

Se vuoi iniziare a cercare le surebet da solo, è importante capire che devi controllare decine di allibratori e calcolare molte scommesse per identificare le surebet disponibili. Sebbene questo processo sia gratuito, richiede molto lavoro. Non solo si spendono energie nella ricerca, ma anche tempo prezioso.

Ecco perché la maggior parte degli scommettitori utilizza i servizi surebet sopra menzionati, che hanno già analizzato e raccolto informazioni da tutti i bookmaker. Questo approccio alla ricerca richiede minuti.

L’utente di un servizio surebet deve solo selezionare la surebet necessaria dall’elenco di emissione, calcolare gli importi delle scommesse nella calcolatrice e andare con un clic sui siti dei bookmaker per effettuare queste scommesse.

Ulteriori vantaggi degli scanner surebet

Alcuni scanner surebet hanno funzionalità aggiuntive che rendono ancora più semplice lavorare con le surebet delle scommesse. Ad esempio, lo scanner surebet del bookmaker BetBurger sopra menzionato ha utili funzionalità come il menu di nascondimento delle surebet, la contabilità, il reindirizzamento con un clic ai siti Web del bookmaker e molte altre.

La funzione “Contabilità” consente di tenere traccia delle scommesse effettuate direttamente nel proprio armadietto personale del servizio. Con il suo aiuto puoi controllare il movimento dei tuoi fondi tra i bookmaker e i sistemi di pagamento.

Inoltre, l’abbonamento a BetBurger include non solo surebet ma anche il rilevatore di scommesse di valore. Ciò significa che puoi lavorare con entrambi questi metodi di scommessa contemporaneamente e quindi aumentare il tuo potenziale reddito dalle scommesse.

Riassumiamo

Le surebet dei bookmaker hanno portato profitti garantiti a migliaia di scommettitori da tutto il mondo per molti anni e anche tu puoi diventare uno di loro. Tuttavia, è molto importante prendere sul serio il tuo lavoro e utilizzare uno scanner di surebet dei bookmaker affidabile.

Immagini

https://storage.googleapis.com/arbs-web-a14f27e7/article/2/pord1.png

https://storage.googleapis.com/arbs-web-a14f27e7/article/2/pord2.png