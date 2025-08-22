24.5 C
Slovenia: Capozzella (M5S) “controlli Schengen penalizzano economia”

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Ci preoccupa lo stato di attuazione dei controlli alla frontiera italo-slovena sia per i lavoratori transfrontalieri per il traffico legato al turismo e soprattutto per la movimentazione delle merci: la chiusura della circolazione sulla H4 in Slovenia con i controlli Schengen rischia, infatti, di creare problemi economici e grosse difficoltà per la logistica-merci così come denunciato dalle categorie degli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Lo afferma Mauro Capozzella M5S
In linea di massima si può condividere il principio di controllo ai confini in misura anti-terrorismo, anche se fino ad oggi non ci sono stati risultati eclatanti ed è intuibile che i terroristi evitino i confini militarizzati.

Vero è che i controlli nel periodo estivo producono problemi e rallentamenti così come è accaduto nelle scorse settimane per i transfrontalieri e turisti e soprattutto sta creando notevoli disagi, oggi, per la presenza di migliaia di tir e camion con relativi ritardi per la movimentazione delle merci che, come giustamente lamentano le associazioni di categoria degli autotrasportatori del FVG e del vicino Veneto, rischiano non solo ritardi ma mancate o ritarate consegne, possibili multe e penali per i ritardi, disdette di commesse e altro.

Con una pesante ricaduta per l’economia.
Ben vengano i controlli antiterrorismo ma occorre in questo momento particolare e per le prossime annunciate chiusure della autostrada H4 in Slovenia cercare soluzioni alternative che non penalizzano l’economia e la logistica.

