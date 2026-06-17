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THEBS valorizza il ruolo delle boutique indipendenti nel lusso digitale internazionale

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

Nel settore della moda di alta gamma, la differenza tra una semplice piattaforma e un progetto realmente autorevole non dipende soltanto dalla quantità di prodotti disponibili. Sempre più spesso, ciò che orienta le scelte dei consumatori è la qualità della selezione, la credibilità di chi costruisce l’offerta e la capacità di proporre un’esperienza che mantenga una precisa identità stilistica.

È proprio su questi principi che si fonda THEBS, realtà italiana che ha trasformato il patrimonio culturale e commerciale delle boutique indipendenti in una piattaforma digitale capace di raggiungere clienti in tutto il mondo.

L’origine del progetto è strettamente legata a Camera Buyer Italia, associazione che riunisce alcune tra le più autorevoli boutique multibrand del panorama europeo. Da questa esperienza nasce una visione che punta a trasferire online il valore della competenza retail, mantenendo centrale il ruolo di professionisti che da anni selezionano collezioni, designer e marchi destinati a rappresentare il meglio del fashion internazionale.

A rendere distintiva la proposta è proprio il coinvolgimento diretto delle boutique. Oltre 100 realtà indipendenti partecipano alla costruzione dell’assortimento, contribuendo con la propria sensibilità estetica e con una conoscenza approfondita del mercato luxury. Questo modello permette a THEBS di sviluppare un catalogo ampio e aggiornato, preservando quella capacità di selezione che da sempre caratterizza il retail di fascia alta.

L’offerta disponibile sulla piattaforma supera oggi i 60.000 articoli e comprende più di 800 marchi internazionali. Maison storiche, brand consolidati e firme contemporanee convivono all’interno di una proposta che attraversa le diverse espressioni del lusso attuale. Nomi come Dolce & Gabbana, Valentino Garavani, Maison Margiela, Golden Goose e Chloé rappresentano soltanto una parte di una selezione costruita per offrire qualità, ricerca e varietà.

Per ciò che riguarda la proposta, include davvero tantissime alternative. Per il pubblico femminile, ad esempio, s’incontrano capi ready-to-wear, accessori, outerwear e calzature che contribuiscono a definire un assortimento pensato per accompagnare esigenze differenti.

Spazio, chiaramente, anche a calzature e accessori. Dalle sneakers donna firmate, diventate negli ultimi anni uno degli elementi più rappresentativi dell’evoluzione del guardaroba contemporaneo, fino a sandali, décolleté, sabot e stivaletti.

Parallelamente, il comparto uomo sviluppa una proposta che combina eleganza e funzionalità. Giacche dal taglio contemporaneo, maglieria premium, pantaloni versatili e calzature di fascia alta contribuiscono a costruire un’offerta capace di adattarsi a contesti professionali, momenti informali e occasioni speciali.

Un elemento centrale dell’identità di THEBS riguarda il tema dell’autenticità. Tutti gli articoli presenti sulla piattaforma provengono esclusivamente dalle boutique affiliate e sono accompagnati dal sigillo The Best Shops®, certificazione che garantisce provenienza verificata e originalità dei prodotti.

La vocazione internazionale del brand si riflette anche nei servizi offerti. Disponibile in sette lingue e attiva in oltre 80 Paesi, la piattaforma mette a disposizione sistemi di pagamento protetti, spedizioni rapide tramite corrieri specializzati e la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni. Una struttura organizzativa progettata per offrire continuità, affidabilità e semplicità in ogni fase dell’esperienza d’acquisto.

Più che limitarsi a trasferire online un catalogo di moda, THEBS ha costruito un ecosistema che conserva il valore della consulenza, della selezione e della competenza sviluppate nel mondo delle boutique indipendenti.

In un panorama digitale in cui molte offerte tendono ad assomigliarsi, il progetto continua a distinguersi attraverso una visione chiara: portare nel mercato globale la cultura del fashion di alta gamma, senza rinunciare alla qualità della scelta che da sempre ne rappresenta l’esse

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