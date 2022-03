Toner esausti: dove vanno smaltiti in provincia di Pordenone?

I toner, assieme alle cartucce, sono i consumabili delle stampanti, elementi fondamentali per poter utilizzare con successo tali diffusissime periferiche.

Tutti sappiamo come acquistare dei toner, tali prodotti infatti si possono trovare nei negozi specializzati, nella grande distribuzione, come anche online in e-commerce dedicati come Tutto Cartucce, ma come vanno smaltiti una volta esausti?

Non tutti i cittadini sono in grado di rispondere a questa domanda, vediamo dunque come devono essere conferiti questi rifiuti.

Toner esausti: che tipo di rifiuti sono?

Partiamo col dire che i toner esausti non possono essere smaltiti nella differenziata: tali rifiuti rientrano infatti nella categoria RAEE, ovvero “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, ragion per cui richiedono delle procedure specifiche.

Questo tipo di rifiuti contengono componenti che, laddove impropriamente disperse nella natura, potrebbero causare dei danni davvero molto seri all’ambiente, ecco perché richiedono delle accortezze specifiche per il loro conferimento.

Non è necessario nulla di particolare, sia ben chiaro, ma i toner e tutti i rifiuti di tipo RAEE non si possono assolutamente collocare nei contenitori della differenziata.

I centri di raccolta: le strutture a cui consegnare i toner esausti

I rifiuti RAEE, a Pordenone come in qualsiasi altra provincia italiana, devono necessariamente essere consegnati a dei centri di raccolta, strutture gestite dalle amministrazioni locali che possono essere denominate anche “isole ecologiche” e che si trovano, appunto, su tutto il territorio nazionale.

È utile sottolineare fin da subito che lo smaltimento di questi rifiuti è sempre rigorosamente gratuito in tutta Italia, di conseguenza pensare di adottare dei sotterfugi per sottrarsi a questa procedura non ha davvero alcun senso, sia perché si commetterebbe a tutti gli effetti un reato e sia perché, appunto, non si spenderebbe comunque nulla.

Nel momento in cui ci si presenta al centro di raccolta di riferimento è sufficiente dimostrare di essere iscritti alla TARI del Comune di appartenenza, tramite semplice tessera sanitaria o codice fiscale, per poter consegnare gratuitamente i toner esausti e tutti gli altri RAEE di cui ci si vuol liberare.

Chiarito quest’interessante aspetto, entriamo nel dettaglio: dove si possono conferire i toner esausti in provincia di Pordenone?

Dove smaltire i toner esausti a Pordenone

Nella nostra provincia, la società che si occupa di tali servizi è GEA S.p.A., e per tutte le informazioni relative a tale ecocentro, ovvero l’indirizzo, la tipologia di rifiuti che vi si possono consegnare (i RAEE vi rientrano dubbio, come specificato), gli orari di apertura e quant’altro, si rimanda al sito Internet ufficiale, nello specifico a questa pagina.

È questo, dunque, quanto necessario per smaltire correttamente i toner: basta raggiungere la struttura più vicina alla propria casa, senza dover sostenere alcuna spesa, per agire in maniera corretta evitando qualsiasi rischio per l’ambiente.

Ovviamente, va considerato anche che i toner sono degli oggetti piccoli e leggeri, di conseguenza non è necessario consegnarli al centro di raccolta non appena divengono esausti: può essere una buona idea, difatti, quella di raccoglierli in un contenitore e consegnarli alla struttura di riferimento della propria città solo quando se ne è accumulato un numero considerevole, riducendo al minimo, così, anche il fastidio necessario per raggiungere l’ecocentro.