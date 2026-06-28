Trieste Airport, stop al volo Air Dolomiti per Francoforte

TRIESTE – Stop al volo Air Dolomiti del gruppo Lufthansa da Trieste per Francoforte a partire dal primo di ottobre. La decisione rientra in un piano di forte ridimensionamento dei voli di Lufthansa per far fronte al caro carburante.

Il volo continuerà per tutta l’estate, assicurando un transito di circa 8mila passeggeri. Nel periodo invernale il Trieste-Francoforte non supera i 4mila passeggeri e per Lufthsnsa sarebbe un limite non sufficiente a mantenere il collegamento.

Trieste Airport sta comunque cercando soluzioni per dare continuità al volo. Nell’ambito di possibili tagli di collegamenti aerei nel periodo invernale per via del caro carburante da Trieste non si possono escludere altre decisioni sempre per collegamenti europei. Fra questi anche il Monaco. Nelle prossime ore i vertici di Air Dolomiti avranno un incontro con Trieste Airport. Già fun da ora, tuttavia, sul sito Air Dolomiti non è possibile prenotare i voli dal primo di ottobre 2026. Al.Rin.