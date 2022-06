Tutto pronto per il “Città di Codroipo”, allo stadio la carica di 700 minirugbysti

CODROIPO – Tutto pronto per la settima edizione del Torneo di Minirugby “Città di Codroipo”. Lo stadio comunale della località del Medio Friuli (l’impianto è in via Circonvallazione Sud) è pronto ad accogliere domenica 5 giugno dalle 9.30 del mattino oltre 700 bambini in rappresentanza di 12 società italiane, austriache, croate e bosniache, per le categorie dall’Under 5 all’Under 13.

Per l’OverBugLine Rugby Codroipo, la società organizzatrice, il grande torneo di giugno, che ad oggi è la più grande kermesse del rugby giovanile friulgiuliano, è la festa finale della stagione, ormai una tradizione dopo sette edizioni, che ritorna nella sua collocazione consueta dopo che l’anno scorso fu disputato ad ottobre a causa di uno slittamento dovuto alla pandemia.

E’ anche un momento di bilancio, consuntivo e preventivo, per il club della presidentessa Susana Greggio e del direttore tecnico Riccardo Sironi. “Nonostante le chiusure e le restrizioni di questi ultimi due anni – spiega Greggio – la pallovale è riuscita a mantenere buoni numeri. Il fatto di essere uno sport all’aria aperta l’ha tenuta al riparo dalle batoste subite invece dalle discipline indoor, anzi in alcuni casi i numeri sono stati addirittura in crescita perché si è riusciti ad attirare proprio i bambini che provenivano dagli sport al chiuso. Come OverBugLine abbiamo potuto così disputare a ranghi completi sia la fase autunnale che quella primaverile del raggruppamenti Fir”.

In ossequio alla filosofia già abbracciata negli anni scorsi il Torneo 2022 sarà sempre più green, all’insegna della sostenibilità ecologica e soprattutto della riduzione all’osso del consumo di plastica e di altri materiali inquinanti. “Tutti i giocatori avranno la loro personale borraccia ed anche i chioschi serviranno le bibite su bicchieri o boccali in comodato da utilizzare per tutta la giornata e poi restituire – continua Greggio – le medaglie ed i trofei saranno invece tutti in legno”.

Non mancherà, come ad ogni edizione, un pensiero speciale per Massimo, il giovanissimo rugbista dell’OverBugLine mancato alcuni anni or sono e di cui la società a ritirato la maglia.