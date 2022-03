Ucraina: Fvg, a oggi 1.500 transiti, si lavora ad accoglienza

FVG – Sarebbero circa 1.500 i profughi ucraini transitati in Fvg e di questi nessuno ha presentato richiesta di protezione internazionale in frontiera.

E’ il segnale che chi è arrivato fugge dalla guerra ma intende tornare in patria non appena possibile.

La cifra di 1.500 persone è orientativa.

I profughi scappano in autobus con targa ucraina ma anche con pullman che hanno targhe di altri Paesi, come la Romania, e poi in minivan – anche in questo caso con targhe di vari Paesi, perfino italiane – o, ancora, in auto private.

Fino alle 13 di ieri, 1 marzo, erano transitati per la regione 700 cittadini ucraini, di cui 161 segnalati al settore di Tarvisio (Udine). Come ha precisato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, “in aggiunta ai 161 di ieri, fino alle 7 di oggi sono transitati altri 190 cittadini ucraini, per un totale di 351 profughi, di cui 173 donne, 164 minori e 14 uomini”. Le mete sono, prevalentemente, le grandi città italiane, ma anche alcuni piccoli centri di provincia.

Sono invece più di mille i transiti di cittadini ucraini attraverso il valico di Fernetti, in provincia di Trieste, dove si registrano continui arrivi.

Fonte e foto Ansa.