Università Udine: diplomati 18 aspiranti direttori sportivi

UDINE – Sono 18 gli aspiranti direttori sportivi diplomati dall’Università di Udine al termine della seconda edizione del corso organizzato con l’Udinese e l’Associazione italiana direttori sportivi (Adise). Il corso infatti permetterà loro di poter sostenere, nella seconda metà di luglio a Coverciano, all’esame di abilitazione per la qualifica di direttore sportivo.

Molti dei partecipanti sono già attivi nel calcio, con background differenti tra ambito sportivo, gestionale e organizzativo, e provengono non solo dalla regione, ma anche da Lombardia e Veneto. Il corso, accreditato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc), è promosso dai dipartimenti di Scienze economiche e statistiche e di Medicina dell’Ateneo friulano.

I partecipanti

Alla seconda edizione del corso hanno partecipato: Rossella Alberti, vincitrice della borsa di studio per merito accademico, Marco Bugin, Renato Buzzi, Marco Collinassi, Andrea Corsini, Luigi Fautelli, Giacomo Galliussi, Filippo Lizzio, Carmelo Martire, Luca Monese, Luca Narduzzi, Diego Rossi, Jacopo Sanna, Alessandro Sommavilla, Dino Tombacco, Marco Vida, Gabriel Zacchigna, Alessandro Zambuto.

Il premio

Rossella Alberti ha vinto la borsa di studio per il miglior project work finale valutato dal Comitato tecnico–scientifico. Il lavoro è dedicato a “Il calcio femminile come asset strategico: modelli gestionali per la trasformazione del club da centro di costo a investimento di valore”.

La cerimonia

All’evento di consegna dei diplomi e della borsa di studio hanno partecipato: il direttore del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, Paolo Vidoni; il coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e adattate, Stefano Lazzer; la direttrice del corso, Michela Cesarina Mason; il direttore generale dell’Udinese Calcio, Franco Collavino; i giornalisti Gianluca Di Marzio, di Sky Sport, e Francesco Velluzzi, della Gazzetta dello sport; il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini; l’allenatore ed ex difensore dell’Udinese, Valerio Bertotto; e, da remoto, il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, e l’esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani.

Il corso

Il programma del corso ha previsto 144 ore di formazione, teorica e pratica, che ha coperto tutte le aree chiave del ruolo di direttore sportivo: tecniche di direzione sportiva, gestione e organizzazione di una squadra di calcio; diritto sportivo e normativa del calcio; bilancio e contesto economico; marketing e comunicazione. Al termine i 18 partecipanti hanno elaborato un project work dove sono state applicate le competenze acquisite su temi legati alla figura del direttore sportivo e alla gestione delle società calcistiche.

Il Comitato tecnico–scientifico

Cinque professionisti del settore calcistico hanno fatto parte del Comitato tecnico–scientifico: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di Sky Sport; Filippo Galli, allenatore, direttore sportivo e già direttore del settore giovanile del Milan; Luigi Carlutti, avvocato specializzato in diritto sportivo; Giovanni Messina, allenatore, preparatore atletico e coordinatore federale regionale della Figc del Settore giovanile e scolastico; Alberto Rigotto, direttore responsabile amministrazione, finanza, controllo e rapporti con gli azionisti dell’Udinese Calcio e project manager del nuovo Stadio Friuli.