Vacanze esclusive senza volare troppo lontano

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione verso il turismo sostenibile e da una riscoperta delle bellezze locali, le vacanze esclusive si declinano sempre più spesso in mete vicine, ma non per questo meno raffinate. L’Italia offre soluzioni di alto livello capaci di coniugare comfort, bellezza paesaggistica e autenticità culturale, evitando la necessità di lunghi spostamenti aerei. Ecco una selezione che tiene conto di tutte le zone del paese.

La Costiera Amalfitana: eleganza tra mare e storia

La Costiera Amalfitana continua a rappresentare un punto di riferimento per chi desidera una vacanza esclusiva a breve raggio. Località come Positano, Amalfi e Ravello propongono boutique hotel, ristoranti stellati e servizi di alto profilo, immersi in un paesaggio patrimonio UNESCO, che dall’estate 2025 ha inaugurato anche il percorso Amalfi Coast Unesco World Heritage, un progetto che coinvolge 13 comuni della costiera in iniziative orientate alla sostenibilità e alla partecipazione. Oltre alla bellezza architettonica dei centri storici, è possibile esplorare percorsi naturalistici come il Sentiero degli Dei, recentemente rivalutato anche per il turismo slow.

Sardegna: lusso discreto e natura incontaminata

Chi è alla ricerca di un’esperienza di soggiorno raffinata senza allontanarsi troppo dalla penisola, trova nella Sardegna una delle migliori alternative. Oltre alle celebri località della Costa Smeralda, sempre più viaggiatori optano per strutture che coniugano lusso e sostenibilità, scegliendo resort della Sardegna immersi nella macchia mediterranea e affacciati su spiagge di sabbia bianca e acque turchesi. Queste strutture propongono anche servizi personalizzati, spa, ristorazione gourmet e attività esclusive come tour privati in barca o escursioni guidate alla scoperta del patrimonio archeologico isolano, al fine di creare un punto d’incontro ideale tra relax e autenticità.

Lago di Como: raffinatezza d’acqua dolce

Spostandosi a nord, il Lago di Como si conferma un’altra meta privilegiata per una vacanza esclusiva senza allontanarsi troppo. Ville storiche trasformate in hotel di lusso, giardini botanici privati e ristoranti con terrazze panoramiche caratterizzano l’esperienza sul lago. L’interesse internazionale è testimoniato anche da investimenti recenti nel settore alberghiero e dagli acquisti delle ville anche da parte di personaggi famosi.

Umbria: quiete e benessere tra colline e borghi medievali

Per chi preferisce un contesto più raccolto, l’Umbria offre alternative di grande fascino. Agriturismi di alto livello, wine resort e dimore storiche convertite in relais sono dislocati tra Perugia, Spoleto e il Lago Trasimeno. Qui l’esclusività si manifesta attraverso esperienze come degustazioni private, lezioni di cucina tradizionale e percorsi benessere personalizzati. Il turismo di nicchia legato al benessere è di interesse per il 15% di chi va in vacanza, come segnalato da Touring Club Italiano nell’Osservatorio Vacanze 2025.

Dolomiti: montagna esclusiva tra sport e relax

Per gli amanti della montagna, non si possono non citare le Dolomiti, che vantano soluzioni all’insegna dell’esclusività senza sacrificare l’autenticità del contesto alpino. Strutture con spa panoramiche, ristoranti gourmet e servizi tailor-made si inseriscono armoniosamente in paesaggi dichiarati patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il comprensorio di Alta Badia, in particolare, ha visto negli ultimi mesi una crescita delle proposte dedicate al turismo wellness e gourmet e c’è stato anche un aumento del numero delle persone che scelgono la montagna come destinazione anche delle vacanze estive.