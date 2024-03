Vacanze estive 2024: consigli e proposte per restare in Italia

Vacanze estive 2024 già in programma? Sono molti gli italiani che si organizzano per tempo, sia perché è necessario comunicare sul lavoro quali saranno i giorni di assenza in un periodo in cui molti lavoratori tendono a prendere dei giorni di ferie, sia per risparmiare sui prezzi.

Procedendo con largo anticipo, infatti, il risparmio sulle prenotazioni è notevole. Molti sono i vacanzieri che pensano all’estero anche se la stragrande maggioranza guarda all’Italia come meta per le prossime vacanze estive organizzando un tour alla riscoperta delle bellezze di casa nostra.

Un modo per spendere meno ma anche per conoscere sempre più aspetti del Bel Paese che custodisce gioielli di inestimabile valore: artistico, culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico, dal mare alla montagna, fino a borghi.

Da Nord a Sud i luoghi da mettere in lista sono infiniti. Molto dipende da quello che si desidera fare, da ciò che si è già visitato e dal tipo di vacanze che si vuole vivere: se all’insegna del puro relax, dell’avventura e della scoperta, di una via di mezzo. Molto importante è anche la compagnia: se in gruppo con gli amici, in solitaria, con la dolce metà o con la famiglia con bambini a seguito.

Di certo meritano una menzione le Cinque Terre in Liguria, la Costiera Amalfitana, Sicilia Orientale, il Salento e le Isole Pontine per chi vuole andare in vacanza in bassa stagione, a giugno o settembre e prediligere il mare. Dal Trentino, con le Dolomiti, al Piemonte con Santa Maria Maggiore passando per la Lombardia con il parco delle Marmitte dei Giganti, invece, per chi in estate vuole trascorrere delle vacanze in montagna.

Dove si sceglie di andare, tra le bellezze italiane, ha poca importanza. Quello che può accomunare ogni tipo di vacanza, è quella di viverla immergendosi appieno nell’atmosfera locale. Com’è possibile? Prendendo in affitto una casa vacanza: dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, ogni regione offre perle nascoste e comfort moderni, pronte ad accogliere ogni tipo di vacanziere, che sia in compagnia di amici, della famiglia o della dolce metà.

Ognuno può trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze tramite le location offerte dal brand che è oggi il punto di riferimento per gli italiani che vogliono affittare un alloggio in Italia. Si tratta degli appartamenti vacanze su CaseVacanza.it: una miriade di ville, chalet, agriturismi e b&b disponibili lungo tutto lo Stivale da prenotare in modo rapido e sicuro.

Utilizzare questo canale è semplice e immediato, per i turisti ed i proprietari che mettono a disposizione le loro soluzioni abitative. La visibilità è assoluta, come anche la certezza di puntualità, efficienza e affidabilità con controlli serrati sulla qualità e sulle prenotazioni.