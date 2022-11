Vitalik Buterin svela un nuovo passo nella roadmap di Ethereum: The Scourge

Dopo The Merge, la tanto attesa fusione avvenuta lo scorso settembre, scopriamo ora il prossimo passo del progetto Ethereum. Vitalik Buterin ha presentato una scheda tecnica di The Scourge, la nuova fase della roadmap di Ethereum. Vediamo in cosa consiste.

La roadmap di Ethereum continua

La fusione getta le basi per un solido progetto a lungo termine. Grazie a un cambiamento radicale nel consenso, la blockchain di Ethereum è diventata meno energivora del 99%.

Quindi, dopo il passaggio da un sistema proof-to-work a un sistema proof-of-stake, Ethereum è passato alla seconda fase, chiamata The Surge. Questa fase consiste nel raggiungere un numero massimo di 100.000 transazioni al secondo attraverso i rollup.

Poi, due giorni fa è stata annunciata la terza fase, The Scourge. Lo descriviamo di seguito in modo più dettagliato.

Dopo questa fase, ci sarà The Verge che segnerà l’arrivo dei Verkle Trees. Ciò porta a una migliore decentralizzazione e scalabilità.

La penultima tappa del progetto: The Purge. Questa fase si concentrerà sull’ottimizzazione dell’archiviazione della storia della blockchain di Ethereum.

Infine, l’ultima fase, chiamata The Splurge, si concentrerà su tutte le ottimizzazioni rimanenti. In questa fase, si dovrebbe trattare di correzioni di bug minori, come l’astrazione del conto o le prove a conoscenza zero.

The Scourge, la terza fase della roadmap

La prossima fase della Blockchain di Ethereum si chiama The Scourge (letteralmente Il flagello). Vitalik Buterin lo ha annunciato con un tweet il 5 novembre in una scheda tecnica divisa in 6 parti.

Ora è il momento della terza fase del progetto Ethereum. Questa mira innanzitutto a migliorare la decentralizzazione della rete blockchain. Inoltre, l’obiettivo è quello di aumentare la resistenza alla censura di Ethereum.

Più tecnicamente, ciò consisterà nel “garantire l’inclusione di transazioni affidabili e la credibilità neutrale, evitando la centralizzazione e altri rischi del protocollo VME”, secondo la roadmap di Ethereum.

Vitalik Buterin vuole quindi una “credibilità neutrale”, mentre i minatori utilizzano spesso la blockchain di Ethereum per trarne profitto. Ricordiamo che per investire in Bitcoin ed ETH è possibile utilizzare piattaforme ecosostenibili e affidabili, che operano nel mercato da molti anni. Il co-fondatore di asset digitali ha descritto il termine come “un meccanismo che non discrimina a favore o contro persone specifiche”.

Il valore estraibile dal minatore (MEV) si verifica quando un minatore si sostituisce agli altri partecipanti alla rete decidendo quali transazioni devono essere inserite in un blocco e in quale ordine. Ciò consente ai minatori di duplicare tutte le transazioni vincenti nel pool di memoria e di eseguire le proprie transazioni prima dei regolatori o di chiunque altro voglia trarre profitto.

Ethereum in costante evoluzione

Oggi Ethereum è di conseguenza associato a un maggior grado di centralizzazione e censura dopo la fusione. L’Office of Foreign Asset Control (OFAC), che si occupa della regolamentazione del settore delle criptovalute, ha rilevato il 73% di blocchi conformi il 3 novembre. Secondo l’agenzia, questa cifra è decisamente troppo alta.

Il creatore di The Daily Gwei, Anthony Sassano, ha dichiarato su Twitter che “la resistenza alla censura è più importante dello scaling in questo momento”.

Anche se non sono stati rivelati tutti i dettagli del terzo passo, Vitalik Buterin ha proposto una soluzione. Anzi, ha suggerito “un’asta parziale di blocchi”. Ciò significa che al creatore del blocco viene concessa solo una parte del suo contenuto.

Il co-fondatore di Ethereum ha anche parlato di un aggiornamento per The Verge. Questo coinvolgerà la tecnologia Succint Non Interactive Argument of Knowledge (SNARK) su Ethereum. Questa tecnologia aumenterà la sicurezza della privacy oltre a consentire la tracciabilità delle transazioni anonime.