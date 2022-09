Yes I start up: per chi vuole creare impresa all’Enaip c’è il corso gratuito

FVG – Parte in modalità online il corso gratuito di 80 ore “Yes I startup” dedicato ai giovani che desiderano realizzare il loro desiderio di creare la startup o l’impresa che sognano.

Il percorso ha l’obiettivo di far crescere gli aspiranti imprenditori e startupper fornendo loro conoscenze di tipo manageriale come la creazione e la gestione d’ impresa, la stesura di un business plan e l’accesso alle misure di finanza agevolata.

Il percorso formativo ha la durata complessiva di 80 ore, suddivisa in due fasi (FASE A e FASE B).

La fase A ha una durata complessiva di 60 ore, a cui possono essere abbinate interazioni a distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60). La fase B è un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, in forma individuale o per piccoli gruppi di massimo 3 allieve/i, della durata di 20 ore.

Concluso il percorso formativo e creato il business plan, ai partecipanti sarà data la possibilità di realizzare la propria start up grazie all’accesso al credito agevolato del Nuovo SELFIEmployment.

Il corso è rivolto a giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata nel sito di Enaip FVG, dove sono presenti anche i contatti del referente del corso.