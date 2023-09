2° edizione PNTHLON 2023: una corsa per la solidarietà

PORDENONE – ​Lo Sci Club Panorama e il Panathlon Club di Pordenone organizzano con la collaborazione del Comune di Pordenone, nella giornata di sabato 7 ottobre 2023, la 2ª edizione della “PNTHLON”.

Si tratta di una staffetta solidale finalizzata alla raccolta fondi a favore di Parent Project Aps, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e Becker, malattia degenerativa che colpisce tutti i muscoli del corpo. Si manifesta principalmente in età prescolare ed è causata dalla mancanza della proteina distrofina.

​

La corsa si snoderà lungo le vie del centro di Pordenone nell’arco di 6 ore, con inizio alle 16 e arrivo finale alle 22. Tutti possono partecipare alla “staffetta 6x1h” a squadre o alla “staffetta 1×6” singola su un percorso di 1,8 km, in un circuito che si strutturerà all’interno del centro di Pordenone, con partenza e arrivo in piazza XX settembre. Le iscrizioni sono aperte e tutti potranno iscriversi presso il negozio MioMioRun di viale Treviso a Pordenone, o direttamente online, con un form semplificato.

​

«Questa 2° edizione – spiega Massimo Passeri, presidente del Panathlon Pordenone – è pervasa di consapevolezza, compartecipazione e soprattutto di responsabilità.

Lo scorso anno questo evento benefico ha coinvolto oltre 700 partecipanti e, oltre a poter contare sul sostegno di decine di sponsor, ha avuto ed ha il supporto dell’Amministrazione comunale. Ci auguriamo che questo evento possa diventare punto di riferimento per la nostra città nella lotta a questa malattia».

​

Spiega l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «PNTHLON è un evento aperto alle persone di ogni età. Tutti vi possono partecipare, sia correndo che camminando, in quanto l’importante è portare ciascuno il proprio contributo per riuscire a debellare questa terribile malattia. Invitiamo quindi ad iscriversi per raccogliere ancora più fondi della scorsa edizione».

​

Elisabetta Villa, campionessa di Triathlon, sottolinea che il percorso sarà uguale a quello dello scorso anno per non creare troppi problemi al traffico. «L’intento di questa corsa – aggiunge – è riuscire a portare quante più persone possibile in città, riscoprendo il valore motorio e sociale dello sport, stando insieme nel nome della solidarietà».

​

Gianni Giavedon, vice presidente dello Sci Club Panorama propone, con il supporto dell’assessore De Bortoli, che Pordenone abbia una data fissa per questo evento, che si ripeta quindi ogni anno nello stesso periodo.

Un ringraziamento arriva da Jacopo Verardo, giovane testimonial affetto dalla distrofia Duchenne, che ricorda come l’associazione Parent Project finanzi e promuova la ricerca scientifica per sconfiggere questa distrofia, sostenendo le famiglie e migliorando la qualità di vita dei ragazzi colpiti che oggi sono in grado di costruirsi un futuro.

Il comitato organizzatore si avvale del patrocinio del Comune di Pordenone, di PromoTurismoFVG e di Sport e Salute.

Questo il programma: ore 14.00 apertura segreteria organizzativa in piazza XX Settembre a Pordenone per consegna pacchi gara; 14.45 possibilità di accesso delle squadre al proprio gazebo, 15.50 ritrovo degli staffettisti della prima ora nell’area dedicata (in prossimità del traguardo).

Alle 16.00 partenza dei primi staffettisti alla presenza della madrina d’eccezione Manuela di Centa.

Poi, al 50’ minuto di ogni ora ritrovo dei frazionisti successivi nell’area dedicata, al minuto 00 di ogni ora partenza dei frazionisti successivi, alle 22 termine della staffetta e alle 23.00 premiazioni “in natura” e chiusura dell’evento.