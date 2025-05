2 giugno: celebrazione 79° anniversario nascita Repubblica Italiana

PORDENONE – Si svolgerà lunedì 2 giugno in piazzale Enea Ellero dei Mille la cerimonia per la celebrazione del 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Saranno presenti il prefetto Michele Lastella, il Sindaco Alessandro Basso, autorità civili e militari.

Questo il programma:

ore 9.30 raduno delle autorità, delle rappresentanze militari, delle associazioni Combattentistiche e d’Arma nonché della popolazione

ore 9.33 afflusso dei Gonfaloni della Provincia e del Comune di Pordenone

ore 9.40 cerimonia dell’Alzabandiera Inno Nazionale eseguito dalla Filarmonica Città di Pordenone

ore 9.45 onori ai Caduti

ore 9.50 lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto e discorso del viceministro on. Vannia Gava

Termine cerimonia

ore 19.00 Ammainabandiera

L’intera cittadinanza è invitata.

«Il 2 giugno è per tutti noi, Italiane e Italiani, una data fortemente simbolica in quanto essa rappresenta la nascita della nostra Repubblica. Era il 1946 quando il nostro popolo venne chiamato alle urne per scegliere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dovesse avere l’Italia: il momento era particolarmente difficile, il nostro Paese usciva da una guerra che l’aveva duramente colpito e stava ripartendo superando tanti ostacoli Gli Italiani, in quei 2 e 3 giugno, si espressero in maggioranza a favore della forma di Stato repubblicana sancendo, in questo modo, la fine del periodo monarchico. Per la prima volta anche le donne, cui recentemente era stato riconosciuto il diritto di voto, si recarono in massa alle urne». Prosegue il Sindaco Alessandro Basso: «Se ancora oggi siamo qui è perché i sentimenti repubblicani e, in particolar modo, democratici pervadono tutti noi. Recentemente abbiamo consegnato la Costituzione della Repubblica agli studenti delle scuole pordenonesi che si apprestano a diventare maggiorenni: è un segno di quanto anche il Comune di Pordenone vuole mostrarsi parte attiva nel ricordare i sacrifici di tante donne e tanti uomini per garantire la nostra libertà di cui la Repubblica è tutore fondamentale».

In occasione di tale cerimonia, sono stati istituiti obblighi e divieti e limitazioni per la giornata di lunedì 2 giugno. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e comunque fino al termine della manifestazione, per tutti i veicoli in piazzale Ellero dei Mille, viale Trento e viale Trieste. Divieto di transito dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa in piazzale Ellero dei Mille e in viale Trieste, rimandando all’ordinanza dirigenziale per informazioni più specifiche e per conoscere l’elenco dettagliato delle deroghe. Tutte le modifiche e le deviazioni sono indicate sul luogo.