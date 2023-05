45^ anniversario Fidapa, splendida festa al Mantica

PORDENONE – Nella splendida cornice della sala di Palazzo Montereale Mantica,

in un bellissimo pomeriggio soleggiato, si è svolta il 23 maggio la celebrazione del 45° anniversario di fondazione della sezione FIDAPA di Pordenone.

A coordinare la cerimonia la Presidente Annamaria Poggioli che, nel suo intervento di apertura, ha ripercorso la storia della Sezione pordenonese, iniziata nel 1978 con 30 socie, in nome della nobile finalità di promozione e sostegno dei talenti delle donne nelle Arti, nelle Professioni e negli Affari, grazie alle sue fondatrici Clara Bertoni e Maria Pia Scuccato.

Un’occasione, dunque, per conferire un dovuto riconoscimento a chi 45 anni fa realizzò che fosse giunto il momento di associarsi per avviare una lunga battaglia per la conquista dei diritti femminili, creando un sodalizio che nel tempo si è ampliato fino a registrare una presenza di ben 70 socie; oggi anche unica sezione sul territorio ad avvalersi della presenza di un coro, l’Ensemble Femminile Fidapa.

Ad onorare con parole di encomio la cerimonia la past presidente del distretto Fidapa Nordest, Susanna Benetti, numerosissime autorità, tra le quali il Sindaco Ciriani, il Presidente del Consiglio Tropeano, il Prefetto Lione e il Questore Carocci , Monsignor Orioldo Marson, nonché le assessore Cucci e Cristofori (attuale Vicepresidente Fidapa) Cristini e Bianchettin rispettivamente presidente e vice presidente della commissione pari opportunità comunale e regionale, la presidente di Vocedonna Silvia Brunetta e tanti altri rappresentanti dell’associazionismo pordenonese con cui Fidapa collabora per lo più su iniziative solidali.

Come ha sottolineato con passione e convincimento la presidente Annamaria Poggioli, la FIDAPA “da sempre svolge un’opera di empowerment per rafforzare nelle donne la consapevolezza delle proprie potenzialità affinché siano assertive e propositive nei ruoli che rivestono in famiglia, nel lavoro e nelle istituzioni , ruoli che esigono riconoscimento e rispetto contro ogni tipo di violenza.”

Insieme alle fondatrici si è voluto altresì celebrare con gratitudine “le socie veterane”che hanno respirato e lavorato insieme in sezione da 40 e 25 anni, promuovendo iniziative di grande portata che ancora hanno vita come il premio

“Vittoria Alata” e il Concorso Pianistico Internazionale Piano FVG, che anche quest’anno ha riconosciuto il talento di una eccezionale pianista giapponese, Mayaga Nakagawa, con un voucher di 1000 euro.

Hanno festeggiato il loro 40° anniversario di sodalizio le socie Kriszhiak Odette e Gabriella Pedrazzoli e il loro 25° Arcella Gea, Donadon Laura,Mari Iva, Paoloni Carla, Paronuzzi Dora, già presidente del Distretto, Santin Romanina ideatrice del Premio, Spadotto Laura, Tagliani Carmenrosa.

Una grande festa in cui la presidente Poggioli ha con piacere e commozione ricordato, anche attraverso un video, le tante encomiabili attività svolte nei due anni del suo mandato ormai al termine, che hanno dato spazio alla letteratura con Fabio Muccin, Paola Cadelli, Laura Toffoli, all’arte con la visita al Museo Revoltella di Trieste nella rassegna Museo in Danza, al Museo Fellini di Rimini e alle Vetrerie di Murano, alla imprenditoria femminile con Francesca Muner, Martina Maraston e le Donne del Vino, alla celebrazione delle donne “invisibili”, alla diffusione del rispetto della donna, alla solidarietà sociale con la raccolta fondi per l’Ucraina , alla formazione economica con il corso di alfabetizzazione finanziaria, al ricordo, con la visita alla Foiba di Basovizza e al Magazzino 26 e con lo spettacolo teatrale “Ho scelto la Vita”, ispirato al libro biografico della senatrice Liliana Segre .

A coronare con eleganza ed armonia la cerimonia, la performance di danza contemporanea “Homing” ad opera della bravissima coreografa e danzatrice Marta Bevilacqua, e la straordinaria poesia “Pordenone 45 (latitudine Nord)” scritta per l’occasione dalla socia Isabella Scotti . A seguire un brindisi e la tradizionale immancabile torta, immortalata con foto ricordo panoramica di tutte le socie presenti.

Meritevole dolce momento a conclusione di 45 anni di sodalizio in cui le donne Fidapa hanno scritto un pezzo di storia sociale per l’emancipazione di genere.

Donne brillanti, volenterose, capaci di superare i conflitti e restare unite, capaci di fare rete con tutte le donne del mondo per sostenerle al fine di raggiungere un traguardo di parità per molte donne ancora lontano…

Antonietta Maria Di Paola

Nella foto le Socie premiate con la presidente e le autorità