Aperta Bakhoor Profumeria Artistica, fragranze ricercate

PORDENONE – Camminando per Corso Garibaldi, all’altezza del civico 11/C, si viene avvolti da una scia profumata che non può che destare curiosità e solleticare l’olfatto.

Bakhoor Profumeria Artistica, nasce dalla passione di Jessica e del suo compagno per le fragranze ricercate e particolari.

Bakhoor non è una semplice profumeria, è un salotto, una coccola per i clienti, un luogo dove sentirsi benvenuti, dove sorseggiare un buon caffè parlando di profumi, dove lasciarsi andare in viaggi spettacolari tra un profumo e l’altro.

Fragranze persona che provengono da varie parti del mondo, ognuna con la sua storia, ognuna con le proprie curiosità. Ma non solo, anche fragranze ambiente ed un linea di skin care completamente naturale e che sa di famiglia, per non parlare di quelle saponette profumate e colorate appena ci si avvicina al bancone.

Solo per citare alcuni dei brand presenti DS&Durga, Oman Luxury, Simone Andreoli, Jeroboam … e tanti altri.

Cosa significa Bakhoor? E’ un mix di spezie, legni, fiori e resine che vengono bruciati in un profumato rituale incantato ed ancestrale tipico del Medio Oriente. E’ un incenso utilizzato per profumare la casa, gli abiti oppure durante occasioni particolari e cerimonie per profumare l’ambiente in modo che gli ospiti si sentano accolti, come a casa loro.

E questo è quello che succede quando si entra in profumeria da Jessica, ci si sente subito benvenuti e coccolati dalle sue attenzioni e dal suo sorriso.

Non vi resta che andare a trovarla e farvi rapire dal suo mondo profumato!