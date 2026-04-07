50&Piú: Truffe e caro energia. Incontro con le categorie

PORDENONE – Il mercato dell’energia è sempre più complesso e le insidie sono dietro l’angolo. Per fare chiarezza e dare strumenti concreti di difesa, 50&Più (sistema associativo e di servizi), Confcommercio e Unoenergy, insieme alle istituzioni e agli esperti del settore, hanno promosso un incontro per mercoledì 8 aprile, con inizio alle 10.30, nella sede di Confcommercio in piazzale dei Mutilati 4 a Pordenone (ingresso libero con registrazione).

Si parlerà di “Bollette senza sorprese. Guida alla difesa contro le truffe e il caro energia”. Dopo i saluti dei presidenti Fabio Pillon (Confcommercio) e di Ezio Bordelot (50&Più), le relazioni di Claudio De Leporini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Pordenone, sul tema “Strategie di difesa e prevenzione contro le truffe domestiche e telefoniche” e di Laura Crestani, Unoenergy, su “Guida alla lettura della bolletta”.