A Piancavallo i Campionati italiani di sci di fondo “Ragazzi” 2024

PORDENONE – Dall’8 al 10 marzo Piancavallo ospiterà i migliori atleti Under 14 d’Italia che gareggeranno nelle varie competizioni di sci di fondo. Sarà un fine settimana intenso per la località montana avianese, che vedrà la presenza di quasi 500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, assistenti, famigliari e volontari.

​Nelle stesse giornate in cui si terranno i Campionati italiani della categoria “Ragazzi”, si disputeranno anche le competizioni valide per la Coppa Italia Rode. Sarà una tre giorni all’insegna degli sci “stretti” che vedrà impegnato lo Sci Club Panorama in veste di organizzatore.

L’ASD pordenonese, presieduta da Michele Scaramuzza, negli ultimi anni è stata impegnata nella gestione di grandi eventi legati agli sport della neve, tra cui la tappa di Coppa del Mondo di snowboard Piancavallo 2022, la Coppa Europa di sci di fondo Tarvisio 2020 e i Campionati italiani di sci di fondo U14 Piancavallo 2018.

​

L’importante evento nazionale è stato presentato quest’oggi nel Municipio di Pordenone alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, dell’assessore allo sport Walter De Bortoli, del sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin, del presidente della FISI FVG Maurizio Dunnhofer e del presidente del comitato Michele Scaramuzza.

​«Siamo orgogliosi che questa grande manifestazione sciistica venga ospitata da Pordenone e dalla sua montagna – dichiara il sindaco Ciriani –. Siamo certi che i team provenienti da tutta Italia potranno godere dell’ospitalità e della versatilità del nostro territorio, della bontà degli impianti sportivi, della bellezza di piste e boschi.

Auguro a tutti i giovani sciatori impegnati in questi campionati Under 14 di saper cogliere tutte le opportunità di amicizia, scambio e confronto con i propri coetanei, migliorando i propri risultati per raggiungere con passione e determinazione gli obiettivi che si sono prefissati».

​Sottolinea l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Grazie alla società sportiva pordenonese Sci Club Panorama, già nota come organizzatrice di grandi eventi sciistici quali EYOF nel nostro territorio ma non solo, accoglieremo a Piancavallo e a Pordenone centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, assieme ai loro allenatori e famigliari. Ancora una volta lo sport si mette in moto creando turismo, interesse e curiosità».

​

La manifestazione avrà inizio giovedì 7 marzo con la cerimonia di benvenuto, prevista nel pomeriggio. Dall’indomani si entrerà nel vivo delle competizioni, che vedranno gareggiare gli atleti nelle gare di sprint, individuali e staffette. Sul portale FISI Online e App Myfisi saranno disponibili calendari e classifiche.

Depliant Italiani Fondo Piancavallo 2024:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:bd508c56-3686-4af4-90b0-c9b52eda88c0