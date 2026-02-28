A Pordenone 104° Sessione Internazionale dell’European Youth Parliament

PORDENONE – La 104ª Sessione Internazionale dell’European Youth Parliament si terrà a Pordenone dal 19 al 29

marzo 2026 e per dieci giorni riunirà oltre 200 studenti provenienti da tutti i Paesi d’Europa e circa 70 volontari internazionali, tutti di età compresa tra i 16 e i 25 anni. I partecipanti, coinvolti in diverse funzioni organizzative e di facilitazione, saranno chiamati a confrontarsi sui principali temi politici, sociali ed economici che attraversano oggi l’Unione Europea.

I delegati, divisi in commissioni tematiche, simuleranno i lavori delle istituzioni europee elaborando proposte di risoluzione su problematiche attuali, guidati da chairpersons formati appositamente alla facilitazione del dibattito. Gli ultimi due giorni della Sessione saranno dedicati all’Assemblea Generale, durante la quale le commissioni presenteranno e discuteranno le proprie risoluzioni in un dibattito formale, apprendendo come argomentare le proprie posizioni e come formulare osservazioni strutturate sul lavoro altrui. Al termine dell’evento, le risoluzioni saranno condivise con istituzioni locali, nazionali ed europee.

Il tema della Sessione inviterà i partecipanti a riflettere su come ridisegnare la città ideale, superando il modello delle “megacities” a favore di contesti urbani più a misura d’uomo, sostenibili e centrati sui bisogni dei cittadini. L’iniziativa promuove la partecipazione attiva e inclusiva di giovani provenienti da contesti diversi, raﬀorzando il senso di cittadinanza europea, la crescita personale e la costruzione di una rete di dialogo interculturale.

Nei primi giorni della Sessione, i volontari internazionali – gli oﬀicials – partecipano a una formazione intensiva in loco, pensata per consolidare il lavoro svolto nei mesi precedenti da remoto e creare una forte sinergia tra i diversi team. All’arrivo dei delegati, l’evento prende uﬀicialmente avvio con attività di team building e di lavoro in commissione, guidate da facilitatori formati. Attraverso giochi cooperativi, esercizi di fiducia e momenti di confronto strutturato, i giovani partecipanti imparano a lavorare in gruppo, a discutere in modo critico e a costruire insieme proposte di risoluzione. Il percorso si conclude con l’Assemblea Generale, dove le commissioni presentano e dibattono le proprie risoluzioni in una plenaria ispirata al modello del Parlamento Europeo.

Con la 104ª Sessione Internazionale, l’European Youth Parliament conferma il proprio impegno nel coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione del futuro dell’Europa, oﬀrendo loro uno spazio concreto di confronto, responsabilità e partecipazione attiva alla vita democratica.

Il luogo prescelto per ospitare questo evento è Villa Cattaneo, splendido edificio settecentesco immerso nel verde che, grazie al sostegno del Comune di Pordenone, diventerà sede del Polo del Parlamento Europeo Giovani – APS

Comitato nazionale italiano dello European Youth Parliament / Schwarzkopf-Stiftung

Futuro Musicale, un nuovo e avveniristico spazio polifunzionale dedicato alla musica

contemporanea e alla sperimentazione.

La Sessione è resa possibile grazie al prezioso supporto di numerosi attori locali e nazionali.La Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente all’Agenzia Regionale per il diritto allo studio (Ardis) e Promoturismo FVG, oltre a garantire sostegno economico e logistico, si è mostrata disponibile per dare ai partecipanti internazionali la possibilità di esplorare le bellezze del territorio regionale.

Il Comune di Pordenone, il quale ospiterà la maggior parte delle attività, e il Comune di Sacile, dove si svolgeranno i primi giorni dell’evento. Grazie a loro e a tutti gli altri partner, per dieci giorni Pordenone sarà al centro di un dialogo europeo sul futuro delle città e sui bisogni dei cittadini, diventando un laboratorio di idee in cui i giovani sono chiamati a immaginare e proporre soluzioni per una società più sostenibile e inclusiva.