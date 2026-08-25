Accoglienza Poste Centrali Pordenone ha il sorriso di Caltagirone: Davide Mattia

PORDENONE – Anche le Poste Centrali di Pordenone possono contare su una figura interamente dedicata all’accoglienza: si tratta dell’Oda, Operatore di accoglienza, un ruolo pensato per migliorare l’esperienza dei cittadini rendendo ancora più efficiente l’accesso ai servizi. A ricoprire questo incarico è Davide Mattia, classe 1979, originario di Caltagirone, arrivato da poche settimane e già diventato un punto di riferimento per chi si reca in ufficio.

Il primo incontro, varcando la soglia, è con il suo sorriso: un approccio spontaneo e rassicurante, capace di mettere a proprio agio e di creare fin da subito un clima di fiducia. «Cerco di capire subito le esigenze delle persone: a volte basta un’indicazione, altre volte è necessario accompagnarle nella risoluzione di piccoli o grandi problemi – racconta – l’importante è fare sentire le persone ascoltate e indirizzarle verso il servizio più adatto». Il suo compito è infatti quello di accogliere, orientare e supportare i clienti, aiutandoli a orientarsi tra servizi, sportelli e strumenti digitali, come le app, sempre più centrali nella quotidianità. Un ruolo chiave, che unisce competenze tecniche e capacità relazionali, e che rappresenta un ulteriore progresso nell’attenzione di Poste Italiane verso la qualità del servizio.

Alle spalle, Davide ha un percorso professionale articolato. Master in economia dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha lavorato per oltre quindici anni come libero professionista ha inoltre maturato esperienze come docente di sostegno, lo stesso ambito in cui lavora anche sua moglie.

Nel 2024 la scelta di cambiare vita: «Lavoravo molto e da libero professionista avevo anche le mie soddisfazioni, ma ho sentito il bisogno di rivedere le mie priorità. Desideravo avere più tempo per la mia famiglia e per mio figlio Lorenzo, e soprattutto una prospettiva stabile che mi permettesse di programmare il futuro». Da qui il trasferimento in Friuli Venezia Giulia, condiviso con la moglie che a sua volta cercava stabilità nel settore dell’istruzione.

Dopo un primo periodo nel mondo della scuola, dove aveva iniziato a costruire il proprio percorso professionale, è arrivata l’opportunità di entrare in Poste Italiane: «Sul sito di Poste Italiane cercavano degli sportellisti a Pordenone e ho deciso di candidarmi. Cercavo un contesto che valorizzasse la mia esperienza e mi offrisse possibilità di crescita, ma senza rinunciare alla qualità della vita. Qui ho trovato tutto questo». La stabilità raggiunta si è tradotta rapidamente in scelte concrete: Davide e sua moglie Samuela hanno acquistato casa a Pordenone, consolidando il proprio progetto familiare. Un equilibrio rafforzato anche dalla presenza dei genitori di Davide, che li hanno raggiunti e che oggi dividono il loro tempo tra la Sicilia e il Friuli per stare vicino ai figli e al nipote.

«La nostalgia per Caltagirone c’è sempre – racconta – ma oggi posso dire di essere sereno. Qui ho trovato un lavoro che mi piace, ho i miei genitori vicini e tutto ciò mi permette di guardare avanti». E così, tra un cliente e l’altro, l’accoglienza prende forma ogni giorno nel gesto più semplice e importante: un sorriso che orienta, rassicura e aiuta a trovare il servizio giusto».