1.4 C
Pordenone
domenica , 11 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Addio a Pavlo Voloshchuk: il mondo dei locali cittadini in lutto per il cuoco 40enne

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il mondo dei locali pordenonesi è in lutto per la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Carnia, a breve distanza dall’ospedale cittadino.

Originario dell’Ucraina e residente a Pordenone da circa sette anni, Voloshchuk era un volto noto nel centro storico. Lavorava come cuoco e barista al “Dal Barbasucon”, locale dove aveva saputo conquistare nel tempo la stima e l’affetto di colleghi e clienti grazie alla sua professionalità e al carattere riservato.

A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni. L’intervento dei soccorsi ha portato al ritrovamento del corpo all’interno dell’appartamento; per i sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco conseguente a un edema polmonare, un quadro clinico che non ha reso necessari ulteriori accertamenti giudiziari.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa sui social e nei gruppi cittadini, dove in molti hanno voluto ricordare Pavlo come una persona disponibile, gentile e discreta.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.