Addio a Pavlo Voloshchuk: il mondo dei locali cittadini in lutto per il cuoco 40enne

PORDENONE – Il mondo dei locali pordenonesi è in lutto per la scomparsa di Pavlo Voloshchuk, 40 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Carnia, a breve distanza dall’ospedale cittadino.

Originario dell’Ucraina e residente a Pordenone da circa sette anni, Voloshchuk era un volto noto nel centro storico. Lavorava come cuoco e barista al “Dal Barbasucon”, locale dove aveva saputo conquistare nel tempo la stima e l’affetto di colleghi e clienti grazie alla sua professionalità e al carattere riservato.

A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni. L’intervento dei soccorsi ha portato al ritrovamento del corpo all’interno dell’appartamento; per i sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco conseguente a un edema polmonare, un quadro clinico che non ha reso necessari ulteriori accertamenti giudiziari.

La notizia della scomparsa si è rapidamente diffusa sui social e nei gruppi cittadini, dove in molti hanno voluto ricordare Pavlo come una persona disponibile, gentile e discreta.