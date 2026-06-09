Musei civici nella rete Family Pass: tariffe ridotte per le famiglie che visitano Pordenone

PORDENONE – I Musei civici di Pordenone entrano nella rete regionale Family Pass. Con l’adesione al progetto promosso da PromoTurismoFVG, approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessore alla Cultura Alberto Parigi, i possessori della tessera digitale dedicata alle famiglie potranno accedere ai tre musei civici cittadini con tariffa ridotta.

L’iniziativa rafforza la collaborazione tra il Comune di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Giulia e inserisce i Musei civici cittadini in uno degli strumenti regionali dedicati alla promozione del turismo familiare. L’adesione si colloca nel percorso di valorizzazione del sistema museale pordenonese, che negli ultimi anni ha visto interventi per migliorare l’accessibilità delle strutture, investimenti nella loro modernizzazione e una crescente attività espositiva, in linea con il cammino verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

«I Musei civici di Pordenone – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi – sono ormai inseriti stabilmente in una logica di rete che mette in relazione cultura, turismo e promozione del territorio. Da questo punto di vista l’adesione al Family Pass rappresenta una scelta naturale, perché rafforza la collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e ci consente di essere presenti in uno strumento specificamente pensato per le famiglie, così come già avviene con la FVG Card. Favorire la visita dei musei da parte delle famiglie significa ampliare il pubblico della cultura e rendere il patrimonio cittadino sempre più accessibile e vicino alle persone.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio lavoro che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per valorizzare il sistema museale cittadino. Accanto all’adesione a reti e strumenti di promozione, stiamo investendo nel miglioramento dell’accessibilità delle strutture, nella loro modernizzazione e in una programmazione espositiva che sta contribuendo ad aumentare in modo significativo la partecipazione del pubblico. In vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, rafforzare il ruolo dei musei significa valorizzare uno degli elementi più importanti dell’offerta culturale della città e renderlo sempre più attrattivo per residenti e visitatori».

La delibera approvata dalla Giunta sancisce l’adesione del Comune di Pordenone al progetto Family Pass di PromoTurismoFVG e prevede l’applicazione della tariffa ridotta nei tre Musei civici cittadini – Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri, Museo Archeologico del Friuli Occidentale e Museo civico di Storia Naturale “Silvia Zenari” – per tutti i componenti del nucleo familiare di età superiore ai dieci anni. I bambini fino ai dieci anni possono già accedere gratuitamente ai musei comunali. L’adesione all’iniziativa non comporta alcun onere economico a carico dell’Amministrazione comunale.

L’adesione al Family Pass si affianca agli strumenti di promozione turistica già attivi per i Musei civici di Pordenone, che fanno parte anche del circuito FVG Card. La scelta conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di consolidare la presenza delle strutture culturali cittadine nelle principali reti regionali dedicate alla valorizzazione del patrimonio, alla promozione del territorio e alla capacità della città di accogliere famiglie, visitatori e nuovi pubblici.

Family Pass

Il Family Pass è una tessera digitale gratuita promossa da PromoTurismoFVG e dedicata alle famiglie che soggiornano nelle strutture aderenti al circuito Family Friuli Venezia Giulia.

Consente di accedere a sconti e agevolazioni in numerose realtà culturali, museali, naturalistiche, sportive e ricreative distribuite sull’intero territorio regionale. Può essere richiesto gratuitamente attraverso i canali dedicati di PromoTurismoFVG e viene rilasciato in formato digitale.