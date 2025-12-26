2.6 C
Ail Pordenone, scambio di auguri con i volontari autisti

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Altro momento sentito, al di la dello scambio sincero e programmato, dello scambio di auguri natalizi con gli autisti volontari di Ail Pordenone.

Infatti, stiamo sottolineando un momento di gioia e festività con delle persone dalla enorme generosità e affettuosa disponibilità quotidiana nel mettersi al servizio previa una telefonata talvolta urgente e necessaria per poter trasportare qualcuno da casa ai vari centri di cura e di assistenza sanitaria dislocati non solo in regione Fvg.

Una operosità di grande impatto non solo pratico ma che impegna gli stessi autisti non solo nell’ accompagnare ma pure a socializzare umanamente con appropriato dialogo durante il tragitto di andata e ritorno gli stessi speciali passeggeri.

Vale proprio l’ occasione per poter citarli una volta ogni tanto , e sono: ROBERTO VESSIA ,CARLO DE CONTO, ROBERTO PICCININ, LUCA CAPELLI, ANGELO VECCHIO, VINCENZO SANSALONE, GIANNI BAREI,VITO MARSURA, GUIDO BOTTECCHIA.

Stefano Boscariol
Responsabile Comunicazione AIL PORDENONE

