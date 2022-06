Ail, Solidarietà in movimento domenica 12 giugno

PORDENONE – Domenica 12 giugno altro momento importante per la programmazione di Ail Pordenone.

Da anni l’appuntamento in ricordo di Christian e Davide segna la stagionalità estiva della solidarietà alimentata con grande impegno e passione dai volontari e soci della storica associazione.

La Solidarietà in movimento racconta innanzitutto di una marcia non competitiva d 7, 12 e 21 chilometri giunta alla sua 4 edizione che parte dal maneggio di San Michele, Asd La Cassia, e si snoda attraverso i territori limitrofi e toccando il comune di Caneva e ritorno alla strada della Rosta 25 in Sacile.

Dalle 8 alle 9.30 iscrizioni e partenza, alle ore 9.00 animazione con ” battesimo della sella” per intrattenere i più piccoli mentre i genitori potranno partecipare alla marcia, e infine ore 12.30 pranzo su prenotazione.

Visto il successo delle precedenti edizioni e considerando il periodo del post emergenza sanitaria sono attesi innumerevoli partecipanti.

Il ricavato servirà a finanziare i nuovi progetti AIL.