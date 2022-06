Estate a Pordenone: grande spettacolo gratuito di Lemuri il Visionario

PORDENONE – È stato presentato al PAFF di Pordenone il concerto spettacolo di Lemuri il Visionario che si terrà presso l’Arena Cimolai di piazza XX Settembre a Pordenone venerdì 24 giugno alle ore 21, con ingresso gratuito.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi e Giulio De Vita, presidente dell’associazione Vastagamma e direttore artistico di Paff!.

Afferma con soddisfazione il sindaco Ciriani: «Siamo orgogliosi di ospitare Lemuri a Pordenone, sua città natale in cui affondano le sue radici artistiche e musicali. Lemuri infatti è cresciuto nel Great Complotto, importante movimento giovanile culturale e artistico d’avanguardia di Pordenone, con i Futuritmi. Dopo essersi affermato a livello nazionale ora ritorna alle origini, sottolineando il suo legame indissolubile con la nostra città. Una città ricca di scuole di musica, orchestre, gruppi ed associazioni, con una tradizione musicale sempre più vasta che contribuisce a definire a tutti gli effetti Pordenone una “capitale della cultura”».

Durante la presentazione Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario, ha spiegato l’origine del suo nome e l’importanza del suo alter ego artistico Lemuri, creato insieme al fumettista Giulio De Vita, e si è esibito al pianoforte in alcuni pezzi che proporrà nello spettacolo del 24 giugno, un piccolo assaggio carico di emozione e sensibilità artistica.

Confessa Centrone, spiegando l’origine del suo alter ego: «Lemuri era la parte nascosta di me, quella mia parte interiore che ho imparato a far uscire attraverso un personaggio che cammina, che ha una postura ed un modo di parlare diverso dal mio, quasi fosse una creatura pensante. Quando ero ragazzo – continua – suonare in piazza XX Settembre era un miraggio, quindi ora il concerto del 24 giugno sarà come chiudere un cerchio. Sarà uno spettacolo in grande assonanza col fumetto e diventarne parte è stato un sogno».

Aggiunge Giulio De Vita: «Lemuri è il progetto che riempie musicalmente la mia carriera di disegnatore da quasi vent’anni e nel quale mi riconosco maggiormente. È un onore ritrovarlo proprio a Pordenone e affiancarlo sul palco in questo nuovo spettacolo, per essere trasportato ancora una volta nei suoi viaggi visionari».

Durante lo spettacolo del 24 giugno, Centrone presenterà dal vivo il suo ultimo disco “Viaggio al centro di in cuore blu”, uscito il 23 aprile 2021 in collaborazione con l’etichetta VREC. Racconterà il suo percorso nel mondo della musica attraverso aneddoti, monologhi e canzoni, accompagnato dalla band composta da Stefano Tedeschi (chitarre), Max Minoia (batteria), Fasella (basso) e Dario Troisi (pianoforte e tastiere). Reduce dalla partecipazione alle finali di Musicultura 2020 (dove ha vinto il premio come miglior performance) e fresco finalista di Rock Targato Italia 2022, è anche stato la voce maschile del grande successo dance “Dragostea Din Tei”.

Afferma l’assessore Parigi: «Ci sembrava un paradosso che un artista come Lemuri, pordenonese uscito dalla grande fucina di talenti del Great Complotto, si esibisse in tutta Italia ma non tra le sue mura domestiche.

Questo concerto spettacolo rappresenta quindi un felice ritorno a casa. Lemuri si esibirà il 24 giugno in piazza XX Settembre, il 21 giugno, nella stessa location, ci sarà il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, guidati da Davide Toffolo, mentre Gian Maria Accusani, ex leader dei Prozac+, ha suonato coi Sick Tamburo al recente Music in Village.

L’Estate a Pordenone, col suo ricchissimo e variegato calendario, è quindi l’occasione per riscoprire ed omaggiare i talenti musicali che sono partiti dalla nostra città ed hanno raggiunto il successo nazionale».

Vittorio Centrone in arte LEMURI è un cantautore visionario.

All’età di 6 anni la sua famiglia si trasferisce dalla Puglia a Pordenone luogo che in seguito si rivelerà determinante per la sua crescita come musicista.

Infatti nel 1978 in piena epoca Punk la cittadina friulana balza agli onori della cronaca per la nascita di un movimento di gruppi musicali giovanili riuniti sotto la denominazione di Great Complotto.

Dal 1983 al 1990 è il tastierista dei pordenonesi Futuritmi, uno dei migliori gruppi rock italiani del periodo. Del gruppo fanno parte anche Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) e Gianmaria Accusani (Prozac +).

Con i Futuritmi realizza un EP Colour of Fight ed un album Il Bambino che Baciava e Marameo alla morte e partecipa alle compilation Union (CGD) con la cover di Battiato “Up Patriots to Arms” e Italian Rock Invasion (Dischi Noi) con il brano L’Aviatore.

Il Bambino che Baciava… realizzato nel 1989, è prodotto da Nick Griffiths (David Bowie, Pink Floyd e Roger Waters).

Il gruppo appare in TV a Sanremo Rock, Sanremo International del 1990, Be Bop a Lula ed alla prima mitica edizione di D.O.C. di Renzo Arbore. I Futuritmi nel 1992 si sciolgono e comincia la sua carriera solista.

Si trasferisce a Milano e nel 1993 vince un concorso indetto dalle case editrici EMI, DDD e WARNER come autore.

Debutta come solista con il CD “Il Porto dei Santi”, e nel 2003 partecipa come autore al Festival di Sanremo con il brano “Chi sei non lo so” eseguito da Verdiana.

Nel 2004 è la voce maschile del progetto Haiducii nel brano dance “Dragostea Din Tei”.

Nel 2008 partecipa come attore e cantante alla commedia musicale Karma Party e allo show “Chroma” dedicato all’artista inglese Derek Jarman.

Successivamente, crea l’opera “Lemuri il Visionario” che narra la storia di un bizzarro musicista sognatore.

A seguito dell’uscita di un libro illustrato, la storia diventa un’opera rock.

In scena Vittorio, che interpreta il protagonista, interagisce con i disegni animati del fumettista Giulio De Vita.

Lo spettacolo viene rappresentato in Italia, Stati Uniti, Canada e Francia dove viene inserito anche nel programma del prestigioso festival francese del fumetto di Angoulême

Nel 2020 partecipa alla manifestazione Musicultura a Macerata, vincendo il premio dedicato alla miglior performance e alla fine dello stesso anno nasce la collaborazione con l’etichetta indipendente Vrec Music Label.

Il nuovo disco, in formato CD e vinile, dal titolo “Viaggio al centro di un cuore blu” esce il 23 aprile 2021 anticipato dal singolo “Niente da dire”.

Nel 2021 Lemuri vince anche il premio di Rock Targato Italia inserendo nella relativa compilation il brano “La strada degli spiriti”.