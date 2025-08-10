Al Palazzo del Fumetto 2^ edizione Festival caricatura Faces

PORDENONE – Per il secondo anno Pordenone ritorna ad essere la Capitale della caricatura con FACES! (“volti” in inglese), il festival internazionale dedicato all’arte della caricatura, organizzato dal Palazzo del Fumetto con la direzione artistica di Federico Cecchin, che si terrà dal 5 al 7 settembre 2025 negli spazi del Palazzo del Fumetto.

FACES! è rivolto ai professionisti che già si dedicano a quest’arte e intendono affinare la propria tecnica ma anche agli appassionati di disegno che abbiano il desiderio di conoscere e iniziare a imparare professionalmente l’arte della caricatura.

Nell’edizione 2025, rispetto all’anno scorso, sarà dato maggiore spazio alle masterclass e agli approfondimenti con artisti internazionali, nonché alle attività di disegno e networking.

Nel corso della tre giorni di festival, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire segreti, tecniche ed evoluzioni di quest’arte dalla diretta voce dei migliori caricaturisti mondiali, che giungeranno a Pordenone proprio per questo appuntamento.

I docenti sono: Jason Seiler, Jorge Torrealba, Frank Federighi, Robin Schwarzman, George William (Spot on George), Ralf Ricker e Benny Nicolini.

Il festival sarà inaugurato venerdì 5 settembre alle 10.00 al Palazzo del Fumetto ed entrerà subito nel vivo con il programma di sessioni della mattina e del pomeriggio.

I partecipanti, provenienti da tutto il mondo, avranno inoltre l’opportunità di visitare il territorio grazie a un tour organizzato e offerto dal Palazzo del Fumetto alla scoperta della casa natale di Primo Carnera a Sequals e della Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, per concludere con un assaggio di gusti e sapori locali con la visita a una cantina del territorio.

Il festival apre anche le porte alla città grazie alla sessione di caricature aperte al pubblico in programma domenica 7 settembre al Palazzo del Fumetto dalle 15.30 alle 18.30: le iscrizioni saranno presto aperte nel sito www.palazzodelfumetto.it.

Ritorna anche quest’anno il premio alla carriera che sarà consegnato domenica sera a un personaggio che ha saputo imprimere un contributo determinante in questo settore artistico a livello mondiale, influenzando altri caricaturisti e avvicinando nuovi artisti.

FACES!, unico festival internazionale in Italia dedicato all’arte della caricatura, prende ispirazione nel suo format dalla decennale esperienza del viennese Eurocature ed è stato accolto con entusiasmo da tutta la community di ISCA (International Society of Caricature Artists) che ogni anno organizza negli Stati Uniti la più importante rassegna di settore.

Un’occasione per Pordenone di aprirsi a un nuovo pubblico internazionale e ricco di fascino e creatività nei tanti modi di intendere la caricatura nel mondo.

“E’ un grande orgoglio per il Palazzo del Fumetto – afferma il presidente Marco Dabbà -ospitare il Festival della caricatura che riunisce a Pordenone molti tra i migliori caricaturisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti e che offre la possibilità di confrontarsi e imparare da loro con ben 7 masterclass in tre giorni. Continuano le iniziative di divulgazione e di formazione a diversi livelli che la nostra struttura persegue come obiettivo primario. Non dimentichiamo poi il coinvolgimento della città con l’apertura del Palazzo del Fumetto per le caricature dedicate al pubblico la domenica pomeriggio”.

“Il mio obiettivo è affermare l’arte della caricatura, e credo di essere sulla buona strada – dichiara il direttore artistico Federico Cecchin -. Dopo il successo della prima edizione, la seconda avrà anche un forte valore didattico: sarà aperta a tutti i disegnatori, con l’intento di far conoscere sempre di più questa forma d’arte, spesso sottovalutata. La comunità dei caricaturisti nel mondo è sorprendentemente vasta e attiva: molti di loro ci intrattengono quotidianamente sui social, ma non solo.

Spesso questi artisti sono professionisti che lavorano dietro le quinte come character designer per riviste internazionali, film d’animazione o per la satira popolare, contribuendo in modo significativo all’immaginario visivo contemporaneo”.