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Al Parco del Seminario la giornata del plogging per sensibilizzare cittadini e volontari

Pordenone
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Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Una giornata dedicata all’ambiente, al volontariato e alla cura della città. Si è svolta al Parco del Seminario Pordenone Plogging, iniziativa nazionale, promossa da RipuliAmo Pordenone, che ogni anno coinvolge associazioni e cittadini in attività di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale.

A spiegare il significato dell’evento è Silvia Pizzioli, capogruppo comunale di Pordenone Civica per Basso: “Una volta all’anno viene organizzata la giornata del plogging: ogni città e ogni associazione sceglie la propria data e in quell’occasione si cerca di sensibilizzare la cittadinanza, avvicinando le persone alla buona pratica del volontariato, alla dedizione per l’ambiente e alla cura degli spazi pubblici”.

L’appuntamento di oggi ha coinvolto numerose realtà del territorio, unite con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione verso il patrimonio ambientale cittadino. “Siamo qui al Parco del Seminario insieme a molte associazioni che ci stanno aiutando – ha aggiunto Pizzioli – in particolare anche i canoisti che ci sostengono sul fronte fluviale del Noncello”.

«I pordenonesi lo sanno bene: il nostro territorio offre luoghi incantevoli come questo, patrimoni naturali che chi ha la fortuna di visitare deve rispettare», ha dichiarato l’assessore comunale Emilio Badanai Scalzotto. «Rispettare la natura significa anche tutelare le bellezze che ci vengono offerte ogni giorno e preservarle per il futuro».

L’assessore ha poi voluto ringraziare le associazioni presenti sul territorio per il loro impegno: «Stanno svolgendo un lavoro straordinario, spesso anche commovente. Quando vedo le immagini pubblicate sui social o sui giornali non posso che provare grande soddisfazione, ma soprattutto una forte emozione per ciò che riescono a fare a favore dell’ambiente e della comunità».

Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, Gea, Legambiente, il Naonis Canoe Club e l’associazione Sorgiva, in una rete di collaborazione che punta a rendere sempre più concreta la tutela dell’ambiente attraverso l’impegno diretto dei cittadini.

Sponsor dell’iniziativa sono: Panificio gastronomia Rosset, Minimarket Perla Group, Farmacia DeLucca, Pasticceria Cossetti, Panificio Reginato, Pasticceria Bianconiglio, San Marco Catering, Nilla Panificio Piccinin via della Ferriera, CRAI supermercato di Piccin Domenico via Gabelli Porcia e Vitali Saloon.

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