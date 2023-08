Al Ricchieri si dorme nelle sale del museo

PORDENONE – Il titolo dell’iniziativa è già tutto un programma e ci si aspetta il sold out in pochissimo tempo.

Quale bambino non vorrebbe fare l’esperienza di una notte avventurosa ed emozionante fuori casa, insieme a tanti amichetti e coetanei?

La nuova proposta dell’assessorato Cultura per questa animata Estate a Pordenone, che vede protagonisti i Musei civici, si chiama “Nanna al Museo”: un’avventura unica e un’opportunità speciale per tutta la famiglia, che per una notte sarà accompagnata tra le sale di Palazzo Ricchieri da due esponenti della nobile famiglia e potrà calarsi nei panni di un attentissimo osservatore di dettagli partecipando ad attività e giochi tra le sale del museo.

Sabato 26 agosto dalle ore 20:00 alle ore 9:30 del mattino seguente le porte del Ricchieri si apriranno per i bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati obbligatoriamente da un adulto, per un benvenuto speciale al Museo con l’attività ludico didattico “Occhio al dettaglio!” che inizierà quando di solito si va a dormire, cioè verso le 21:00.

I bimbi troveranno ad accoglierli i nobili Ricchieri, che guideranno gli illustri ospiti in visita al loro palazzo e li accompagneranno alla scoperta dei tesori che, quella che un tempo era la loro casa, oggi custodisce.

Le opere del museo nascondono dettagli minuscoli che a volte passano inosservati ma che rivelano i segreti dei personaggi ritratti; solo un attento osservatore li può scovare per svelare tutti gli enigmi che racchiudono. La sfida di “Occhio al dettaglio! Metterà alla prova i piccoli detective attraverso una caccia al dettaglio tra le sale del museo, che li porterà a scoprire chi sono i personaggi ritratti, la loro storia, quale era il loro lavoro e mille altre curiosità.

«I musei devono essere luoghi pulsanti di vita e di iniziative –sottolinea Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone-, aperti a tutti e a tutte le età, anche attraverso iniziative originali e inconsuete come questa. È una sperimentazione che si aggiunge a tante altre operazioni volte a invitare i cittadini a frequentare i nostri spazi culturali».

I bimbi si trasformeranno in piccoli esploratori notturni e proveranno la suggestione di “vivere” il museo di notte, che culminerà con uno spuntino di mezzanotte e delle suggestive storie cavalleresche della buona notte prima di fare la nanna.

Al risveglio, saranno accolti da una buona colazione e dalla consegna di un vero e proprio “attestato del piccolo esploratore notturno”, che darà loro appuntamento alla prossima avventura al museo.

Per partecipare, è necessario prenotare entro giovedì 24 agosto attraverso il form on-line presente alla pagina www.mondodelfino.it/product/nanna-al-museo-arte o nel sito web del Comune di Pordenone.

Il costo per l’attività è di € 20,00 a bambino (un accompagnatore per bambino compreso) e dovrà essere versato tramite PagoPA prima dell’evento, dopo conferma della partecipazione da parte di Mondo Delfino.

I bambini dovranno essere dotati di vestiti comodi, pigiama e ciabatte o calzini, un piccolo asciugamano e il necessario per l’igiene personale (sapone, dentifricio…), un sacco a pelo con una coperta e il cuscino per chi vuole, un materassino o tappetino da posizionare sotto il sacco a pelo, lo spuntino di mezzanotte e la colazione del mattino seguente.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, utilizzare borse leggere e poco ingombranti, non portare con sé oggetti preziosi o grandi quantità di denaro.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.mondodelfino.it e via mail a [email protected], oppure chiamando il numero 333 4308117 dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:00 e 14:00-17:00.