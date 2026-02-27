Al via eventi collaterali mostra-omaggio a Benedetto XVI

PORDENONE, 26 febbraio 2026 – Mentre prosegue al Museo Diocesano di Arte Sacra di Pordenone fino al 12 aprile prossimo la mostra “Ricordando Benedetto XVI. Verso il centenario della nascita” prendono avvio gli eventi collaterali pensati per approfondire la figura di Joseph Ratzinger, il suo impegno teologico e il suo pensiero sull’Europa cristiana.

Si comincia sabato 28 febbraio con un doppio appuntamento. Ospiti Marcello Pera, Giovanni Maria Vian e la vaticanista Giovanni Chirri.

In mattinata, alle ore 10 all’Auditorium “Card. Celso Costantini” della Curia Vescovile di Pordenone si terrà il convegno “L’Europa nella visione di Joseph Ratzinger: identità spirituale, missione storica e sfide attuali” cui interverranno di S.E. monsignor Giampaolo Crepaldi, vescovo emerito di Trieste, il senatore Marcello Pera, filosofo e già Presidente del Senato della Repubblica Italiana, e il professor Giovanni Maria Vian, storico, direttore emerito dell’Osservatore Romano e già ordinario di Filologia Patristica alla Sapienza di Roma. L’incontro sarà moderato dal professor Mario Bolzan, Studioso Senior dell’Ateneo Patavino.

Nel pomeriggio, alle ore 17 nella sala conferenze “Papa Benedetto XVI” della parrocchia di Tiezzo di Azzano Decimo si terrà la presentazione del libro “Joseph Ratzinger. Frammenti di umanità” (ed. Ancora) della vaticanista Giovanna Chirri. in conversazione con la direttrice del settimanale diocesano Il Popolo di Pordenone Simonetta Venturin. Il volume raccoglie in forma di conversazioni una serie di testimonianze di chi conobbe più da “vicino” Benedetto XVI come il cardinale Tarcisio Bertone, Achim Buckenmaier, padre Stephan Horn, padre Federico Lombardi, Pier Luca Azzaro, don Giuseppe Costa sdb.

Promossa da Centro Studi Odoriciani e Associazione Eventi di Pordenone con la partnership scientifica di Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI l’esposizione offre un percorso immersivo ed emozionale che consente al visitatore di ripercorre la vita e l’opera del “papa-teologo” a vent’anni dall’avvio del suo pontificato (19 aprile 2005–5 gennaio 2023) e mentre si approssima il centenario della nascita (16 aprile 2027), attraverso una serie di oggetti e suppellettili lui appartenuti, abiti sacri e paramenti liturgici, fotografie e opere d’arte. Uno scorcio inedito, dunque, soprattutto sul Ratzinger più privato, come l’hanno conosciuto stretti collaboratori e congiunti.

La mostra potrà essere visitata fino al 12 aprile prossimo: venerdì dalle 15 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Chiuso domenica 5 e lunedì 6 aprile. Ingresso libero. Per informazioni e visite guidate scrivere a [email protected]’esposizione è realizzata con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone e con il sostegno di Cafc – Acque del Friuli, ATAP, gsm – gestione servizi mobilità spa, Setten, BCC Pordenonese e Monsile, Grimel, Theke.