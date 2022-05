Al via il Mercato europeo, 130 stand da tutto il Continente

PORDENONE – Ieri, 6 maggio, è cominciato il Mercato europeo: bancarelle aperte dalle 9 a mezzanotte e domenica fino alle 22.30.

Per entrare nell’area dell’evento non ci sarà bisogno di green pass e la mascherina non sarà obbligatoria, ma consigliata dagli organizzatori in caso di assembramento, come precisa Andrea Maestrello, referente Fiva, la federazione dei venditori ambulanti dell’Ascom.

L’area interessata abbraccia piazza XX Settembre, una piccola parte di viale Martelli, poi prosegue lungo viale Cossetti, piazza Risorgimento e lungo viale Trento per scendere nuovamente in piazza XX Settembre attraverso piazzale Ellero.

Saranno 130 gli stand, un po’ meno dell’ultima edizione, nel 2019, dal momento che, durante i due anni di pandemia qualche azienda ha chiuso i battenti. Saranno rappresentate tutte le regioni italiane e gran parte dell’Europa. Gli stand, inoltre, proverranno anche da diverse parti del mondo, tra cui Messico, Argentina, Brasile.

Intanto, divieto di consumo bevande contenute in lattine e vetro in Piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, nella parte iniziale di Viale Martelli dal Teatro Verdi fino all’incrocio con via dei Molini, in piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, piazza Risorgimento, viale Cossetti. Sono le aree in cui si terrà il Mercato europeo.

Da oggi a domenica 8, dalle 9.30 alle 24 vigerà il divieto di introduzione, consumo e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine, in vetro o altri simili materiali.

Lo stabilisce l’ordinanza con cui si consente la somministrazione se il consumo avviene all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio.