Distillatore in fiamme, ustionato un operaio

PORDENONE – Un grosso impianto di distillazione ha preso fuoco questa mattina all’interno di un’azienda di Sesto al Reghena che produce vernici, provocando il ferimento di un uomo investito da una vampata.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, medicato inizialmente in ospedale a Pordenone e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Udine per accertamenti e cure specialistiche.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi dei vigili del fuoco dei Comandi di Pordenone e Venezia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’impianto.

Presenti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, e gli ispettori dell’Azienda sanitaria, ai quali spetteranno gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e sulle cause dell’incendio.